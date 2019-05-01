FNSS MILDESIGN 2019 Yarışması

İSTANBUL (AA) - FNSS MILDESIGN Uluslararası Kara Araçları Tasarım Yarışması ödülleri, sahiplerini buldu.

Bu yıl 3.'sü düzenlenen yarışmanın ödül töreni, 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda (IDEF'19) gerçekleştirildi.

Törende konuşan FNSS üst yöneticisi Nail Kurt, yarışmanın, yeni tasarımcıların savunma sanayine kazandırılması amacıyla düzenledikleri yarışmaya bu yıl 578 projenin katıldığını söyledi. Kurt, önceki yarışmalarda dereceye giren yarışmacıların sektörde iş bulabildiğini açıkladı.

Öğrenci ve profesyonel olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmada, kabul edilen 184 proje değerlendirildi.

Profesyonel kategoride 1. olan projenin sahibi Göktürk Topuz'a 100 bin lira verildi. Öğrenci kategorisinde birinci olan projenin sahipleri Ahmet Aygur, Hüseyin Durnacı, Akgül Eldem ve Beyza Özdemir de 20 bin liralık ödülün sahibi oldu.

Törenin sonunda dereceye giren diğer yarışmacılara ödülleri takdim edildi.

