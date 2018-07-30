Foça Tatil Köyü'nün ihalesini Ankara merkezli bir firma kazandı

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesinde 1967 yılında açılan Türkiye'nin ilk tatil köyü olan Foça Tatil Köyü icin açılan ihaleyi Ankara merkezli Arda Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kazandı. Foça Tatil Köyü, 51 yıl önce açıldı. 38 yıl hizmet veren tatil köyü, 13 yıl önce kapandı. Maliye Hazinesi'ne ait olan ve yıllardır atıl bekleyen tatil köyü için ihaleye çıkıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Foça Tatil Köyü'nün üzerindeki taşınmazlarla birlikte, 49 yıllığına kiralanacağını duyurdu. Foça Tatil Köyü'nün özelleştirilmesi için 3 firma teklif verdi. Üçüncü ihalede, nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı. İhaleyi, Ankara merkezli Arda Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kazandı. Görüşme sonuçları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı internet sayfasından şu bilgilerle duyuruldu: "Bugün yapılan nihai görüşmelerde, özelleştirme kapsam ve programında bulunan İzmir'in Foça ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan 187 ada 7 nolu parseldeki 13 bin 372.81 metrekare, 14 nolu parseldeki 26 bin metrekare, 15 nolu parseldeki 84 bin 136 metrekare, 16 nolu parseldeki 18 bin 150 metrekare ve 19 nolu parseldeki 141 bin 377.53 metrekare yüzölçümlü taşınmazların ayrıca bu taşınmazlar üzerindeki tesis, bina ve müştemilatın bir bütün halinde özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 44 milyon 250 bin TL ile Arda Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından verilmiştir." İhaleyi kazanan firmayla ilgili olarak Foçalıların ilk tepkisi olumlu oldu. Firmanın inşaat işleriyle uğraşması, tesisin kısa sürede onarımı için umut doğdu. Bölge sakinleri, firmanın iç ve dış turizme yönelik faaliyetlere yönelerek ilçeye katkı sağlamasını beklediklerini ifade etti.

