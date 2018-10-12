FİNANS

Folkart yeni projesi Vega'yı tanıttı

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 14:55 | Son Güncelleme

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak: - "Folkart Vega, İzmir'in merkezinde, Alsancak ve Halkapınar arasında, İzmir Körfezi'nin tam karşısında 843 konut ve rezidans ile 53 ticari birimden oluşuyor. 850 milyon lira yatırım değerindeki proje İzmir'in yeni yıldızı olacak" - "Doğru bir tasarruf anlayışı ile büyümenin sürdürülebilir kılınacağına, güçlü bir dönüşüm ve üretim programının uygulanacağına güveniyoruz. Umutsuzluğa asla yer yok."

İZMİR (AA) - İzmir merkezli Folkart Yapı, 850 milyon liraya mal olacak yeni projesi Folkart Vega'nın tanıtımını gerçekleştirdi.

İzmir Hilton Oteli'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, biri İstanbul olmak üzere çok sayıda projeyi kusursuz tamamladıklarını, İzmir'de yaptıkları projelerin tutarının 6 milyon lirayı geçtiğini söyledi.

Folkart olarak geçmişten geleceğe emin adımlarla yürüdüklerini belirten Sancak, "Gücümüz oranında işler yaptık. Kaynağımızı aşan işlere kalkışmadık. Yeni projelere ve işlere de bu mantıkla girdik. Öncelikle öz kaynağımıza güvendik. Bu yönde iş yapma tarzımız, grubumuz ve şirketimizin anayasasını oluşturdu." dedi.

Sancak, verdikleri tüm sözleri tuttuklarını, ticareti sadece para kazanmak olarak görmediklerini, çevrelerine ve topluma değer kattıklarını, bunun sonucu olarak insanların güvenini kazanmayı başardıklarını aktardı.

Yeni projeleri Folkart Vega'yı büyük bir heyecanla tanıttığını belirten Sancak, "Adını lir takım yıldızında, mavi ışık saçan en parlak yıldızdan alan Folkart Vega, İzmir'in merkezinde, Alsancak ve Halkapınar arasında, İzmir Körfezi'nin tam karşısında 843 konut ve rezidans ile 53 ticari birimden oluşuyor. Tam 850 milyon lira yatırım değerindeki bu çok beğeneceğinizi düşündüğünüz proje, İzmir'in yeni yıldızı olacak." dedi.

Sancak, projelerinin 2021 yılının eylül ayında tamamlamayı hedeflediklerini, henüz satışa çıkmadan Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Körfez ülkelerinden yoğun ilgi gördüklerini ve projenin yüzde 20'sinin satışının gerçekleştiğini ifade etti.

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- "Umutsuzluğa asla yer yok"

Sancak, ekonomide yaşanan olumsuzlukların kısa sürede atlatılacağına inandıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ekonominin geldiği noktada, Türkiye’nin tüm kurumları ve stratejileriyle, hızlı ve güçlü politikalarıyla, hedeflerinde ilerleyeceğine inanıyoruz. Mali disiplinin çok daha etkin şekilde gerçekleşeceğine inanıyoruz. Katılımcı bir anlayışla, kararlılık içinde Türk bankacılığının güçlü kanatları altında, bütçe disiplininin korunacağına, ihracatın artırılacağına inanıyoruz.

Doğru bir tasarruf anlayışı ile büyümenin sürdürülebilir kılınacağına, güçlü bir dönüşüm ve üretim programının uygulanacağına güveniyoruz. Umutsuzluğa asla yer yok. Kaynakların doğru ve verimli kullanılacağını da, düşünüyoruz."

Öz kaynağına dayanmadan büyüyen şirketlerin özellikle paraya kolay ulaşılan zamanlarda döviz ile ticareti olmadığı halde dövize dayalı borçlanmayı avantajlı gördüğünü aktaran Sancak, bunu tercih eden şirketlerin bugün yaşadığı sıkıntıları görünce üzüldüklerini ifade etti.

- Dışa açılma

Son 5 yıldır yaptıkları projelerin satışlarında büyük bir artış olduğunu vurgulayan Sancak, "2018 yılında da satış hedeflerimizi yakalayıp fazlasıyla geçiyoruz. 2019 yılı hedefimiz ise Türkiye'nin İzmir'den çıkmış birinci inşaat şirketi olmak." değerlendirmesinde bulundu.

Sancak, yeni projelerinin Avrupa'da yaşayan Türkler ve Körfez ülkelerindeki yabancı yatırımcılar tarafından ilgiyle takip edildiğini, bu alanlara yönelik özel çalışmaların meyvelerini toplamaya başladıklarını belirterek, "Özellikle Körfez ülkelerindeki yabancı yatırımcılar son yıllarda İstanbul'da umduklarını bulamadılar. Bu nedenle İzmir'i yeni bir yatırım üssü olarak seçtiklerini mutluluk duyarak sizlerle paylaşıyorum." diye konuştu.

- "Gönlümüz çukurun kaldırılmasından yana"

Sancak, İzmir'de temeli 18 yıl önce atılan ancak davalar ve değişen imar planları nedeniyle yapılamayan ve kamuoyunda "Basmane Çukuru" olarak adlandırılan Ege Dünya Ticaret Merkezi projesi ile ilgili ise şöyle konuştu:

"2 ay önce Bölge İdare Mahkemesi, TMSF ve Büyükşehir Belediyesi lehine bir karar verdi. Yeni bir gelişme. Bu karar sonrası TMSF ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Gönlümüz o çukurun oradan kaldırılmasından yana."

Folkart Yapı Satış Genel Müdür Yardımcısı Olcay Kamışlıdere ise Folkart Vega'da metrekare fiyatının 6 bin liradan, daire fiyatlarının da 445 bin liradan başlayarak satışa çıktığını aktardı.

Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim uyguladıklarını belirten Kamışlıdere, "Yüzde 25 peşinat verip yüzde 75'lik kısım için ise 24 ay vade farksız ödeme imkanı sunuluyor. Yüzde 50 peşin ödenmesi halinde ise 48 ay taksitle ödeme imkanı bulunuyor." dedi.

Folkart Genel Müdürü Metin Sancak da yüzde 5'e yakın olan yabancı satın alma oranını kurdukları Folkart Global ile artırmak istediklerini, hedeflerinin bu oranı 2019 yılında yüzde 20'lerin üzerine çıkarmak olduğunu kaydetti.

En büyüğü 136 metre yükseklikteki 38 kattan oluşan toplam 4 bloktan oluşan Folkart Vega Projesi, 20 bin 715 metrekarelik alanda yükselecek.

843 konut ile 53 ticari alandan oluşacak projede plaj konseptinde kumsala sahip bir açık havuz ve oyun alanları yer alıyor. Projede ayrıca fitness, haman, sauna, cep sineması, cafe, kütüphane gibi sosyal donatı alanları bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Folkart Vega gayrimenkul Halkapınar inşaat Mesut Sancak

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