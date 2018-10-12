Folkart yeni projesi Vega'yı tanıttı

İZMİR (AA) - İzmir merkezli Folkart Yapı, 850 milyon liraya mal olacak yeni projesi Folkart Vega'nın tanıtımını gerçekleştirdi.

İzmir Hilton Oteli'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, biri İstanbul olmak üzere çok sayıda projeyi kusursuz tamamladıklarını, İzmir'de yaptıkları projelerin tutarının 6 milyon lirayı geçtiğini söyledi.

Folkart olarak geçmişten geleceğe emin adımlarla yürüdüklerini belirten Sancak, "Gücümüz oranında işler yaptık. Kaynağımızı aşan işlere kalkışmadık. Yeni projelere ve işlere de bu mantıkla girdik. Öncelikle öz kaynağımıza güvendik. Bu yönde iş yapma tarzımız, grubumuz ve şirketimizin anayasasını oluşturdu." dedi.

Sancak, verdikleri tüm sözleri tuttuklarını, ticareti sadece para kazanmak olarak görmediklerini, çevrelerine ve topluma değer kattıklarını, bunun sonucu olarak insanların güvenini kazanmayı başardıklarını aktardı.

Yeni projeleri Folkart Vega'yı büyük bir heyecanla tanıttığını belirten Sancak, "Adını lir takım yıldızında, mavi ışık saçan en parlak yıldızdan alan Folkart Vega, İzmir'in merkezinde, Alsancak ve Halkapınar arasında, İzmir Körfezi'nin tam karşısında 843 konut ve rezidans ile 53 ticari birimden oluşuyor. Tam 850 milyon lira yatırım değerindeki bu çok beğeneceğinizi düşündüğünüz proje, İzmir'in yeni yıldızı olacak." dedi.