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Fon yöneticileri için 3. çeyrekte anahtar gösterge enflasyon

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2019 11:37 | Son Güncelleme

Kurumsal Yatırımcı dergisinin düzenlediği “Fon Yöneticileri Üç Aylık Beklenti Anketi” sonuçlarına göre, yılın üçüncü çeyreğinde dikkatler enflasyon verilerinde olacak.

Fon yöneticileri için 3. çeyrekte anahtar gösterge enflasyon

İstanbul, 2 Temmuz (DHA) - Kurumsal Yatırımcı dergisinin düzenlediği “Fon Yöneticileri Üç Aylık Beklenti Anketi” sonuçlarına göre, yılın üçüncü çeyreğinde dikkatler enflasyon verilerinde olacak.
ABD Merkez Bankası’nın kararları piyasaların yön bulmasında en önemli faktör olarak görülürken, fon yöneticileri enflasyonun yanı sıra döviz kurunu da yakından izlemeyi sürdüreceklerini belirttiler.
Fon Yöneticileri 2019 3. Çeyrek Dönem Beklenti Anketi, çoğunluğunu Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) üyelerinin oluşturduğu 19 kurum temsilcisinin katılımıyla 21 Haziran-1 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlendi.
Anket katılımcılarının iki seçenek işaretleme hakkı bulunan bu soruda, FED kararlarını ana belirleyici olarak belirtenler katılımcıların yüzde 84’ünü oluşturdu.
Anket sonuçları, üçüncü çeyrekte altın için yukarı yöndeki hareket beklentisinin sürdüğünü de gösterdi.
Fon yöneticilerinin portföy oluşumunda yatırım araçlarına verecekleri dağılım oranını belirttikleri bu sorunun cevaplarında, üçüncü çeyrek için kısa vadeli hazine bonosu ve repo’ya “yüksek” oranda yer verecek katılımcılar toplamın yüzde 58’ini oluşturdu. Repo'yu yüzde 37 ile altın ve yüzde 32 ile eurobond izledi.
Portföy dağılımında “orta” seviyede ağırlığın en fazla yüzde 53 ile özel sektör tahviline verileceği ortaya çıkarken, hisse senedi, altın ve eurobond katılımcıların yüzde 42’sinin tercihi oldu. Euro/dolar yüzde 37 ile üçüncü tercih oldu.
Fon yöneticilerinin yatırım kararlarını alırken takip edecekleri en önemli gösterge olarak enflasyon, üçüncü çeyrekte de yerini güçlendirerek korudu. Anketin bu sorusunda da katılımcılara iki seçenek işaretleme hakkı tanınırken, katılımcıların tamamına yakını enflasyonu işaretledi. Yarısından biraz fazlası da döviz kurunu önemli gösterge olarak belirtti.
Anketin üçüncü çeyrekte en iyi hisse senedi piyasası performansının beklendiği bölge sorusunun cevabı, geçen çeyrekte olduğu gibi gelişmekte olan piyasalar olarak değişmedi. Katılımcıların yüzde 74’ü yatırım için bu bölgeyi işaret etti.
Üçüncü çeyrek dönem anketine katılan fon yöneticilerinin çoğunluğu altında yukarı yön beklentisinde olduklarını belirtti. İlk iki çeyrekte olduğu gibi yükseliş beklentisinin baskın olduğu görüldü.
Petrolde ise katılımcıların yukarı ve yatay yön beklentisinde yüzde 47 ile yakın dağıldıkları gözlendi.
Anket sonuçlarına göre, son üç çeyrekte ilginin azaldığı gözlenen hisse senedi fonları, yılın üçüncü çeyreği ile birlikte tahtına geri dönmüş görünüyor. Fon yöneticilerinin yatırım fonu türü tavsiyelerinde üçüncü çeyrek için hisse senedi fonları belirgin olarak öne çıkan fon türü oldu.
Borçlanma araçları ve kıymetli madenler ile para piyasası fonları bu türü takip ederken,
değişken fonlar ikinci çeyrekte geçen yılın ilk çeyreğinden beri en yüksek düzeyde tercih edilerek dikkat çekmişti ancak üçüncü çeyrek beklentilerinde ilginin azaldığı gözlendi.
Bankacılık hisseleri borsada üçüncü çeyrek dönem için yine favori sektörlerin başında geldi. Havayolu, perakende ve telekom hisseleri ikinci sırada takip etti. Diğerleri enerji ve sanayi olarak belirtildi. (Tablo)

Fon yöneticileri için 3. çeyrekte anahtar gösterge enflasyonFon yöneticileri için 3. çeyrekte anahtar gösterge enflasyonFon yöneticileri için 3. çeyrekte anahtar gösterge enflasyonFon yöneticileri için 3. çeyrekte anahtar gösterge enflasyon

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