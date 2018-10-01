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Fon yöneticileri, yatırım aracı olarak son çeyrekte hisse senedini tercih etti

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2018 15:31 | Son Güncelleme

Kurumsal Yatırımcı dergisinin düzenlediği “Fon Yöneticileri Üç Aylık Beklenti Anketi” sonuçlarına göre, yılın son çeyreğinde hisse senedi en fazla tercih edilen yatırım aracı olacak.

İstanbul, 1 Ekim (DHA) - Kurumsal Yatırımcı dergisinin düzenlediği “Fon Yöneticileri Üç Aylık Beklenti Anketi” sonuçlarına göre, yılın son çeyreğinde hisse senedi en fazla tercih edilen yatırım aracı olacak.
Fon yöneticileri piyasaların yönünün belirlenmesinde en önemli faktörün iç siyasi gelişmeler olacağını öngörürken, enflasyon ise yine en önemli ekonomik gösterge olacağı konusunda hemfikir oldular.
Fon Yöneticileri 2018 4. Çeyrek Dönem Beklenti Anketi, çoğunluğunu Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) üyelerinin oluşturduğu 18 kurum temsilcisinin katılımıyla 25-28 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Ankete göre, yıl sonuna doğru iç siyasi gelişmeler piyasalarda en önemli yön belirleyici unsur olarak görülürken, dış siyası gelişmeler ve ABD Merkez Bankası’nın (FED) para politikasına ilişkin kararlar ikinci sırada yer aldı.
Ankete katılan fon yöneticileri yatırım aracı olarak çoğunlukla hisse senedini tercih ederken, diğer yatırım araçlarının az sayıda katılımcı tarafından işaretlendiği dikkat çekti.
Fon yöneticilerinin takip edeceği en önemli ekonomik göstergeyi sorgulayan anket sorusuna verilen cevap enflasyon oldu. Katılımcıların yarısından fazlası en önemli göstergenin enflasyon olacağını belirtirken, diğer iki önemli gösterge ise döviz kuru ve cari açık oldu.
Fon Yöneticileri, küresel hisse senedi piyasalarında üçüncü çeyrekte olduğu gibi yılın son çeyreğinde de en iyi performans ABD’de beklendiği görüldü. Gelişmekte olan piyasalar ise ikinci sırada yer aldı.
Son çeyrekte altın ve petrol için beklentiler farklılık gösterirken, altında katılımcıların yarısı yatay seyir beklediklerini belirtirken, yukarı yönde hareket bekleyenler de kayda değer bir orandaydı.
Petrolde ise katılımcıların yüzde 61’i yukarı yönde hareket beklediklerini belirttiler.
Her iki emtia için de düşüş bekleyenler oldukça azınlıkta kaldı.
Fon yöneticilerinin yatırım fonu türü tavsiyelerinde son çeyrek için Hisse Senedi Fonları ilk sırada yer aldı. Bu kategoriyi Para Piyasası Fonları ile Borçlanma araçları ve Eurobond Fonlar takip etti.
Anket katılımcılarının - üç fon türüne yer verdikleri- tavsiye listesinde yüzde 56 ile en fazla Hisse Senedi fonları yer aldı. Ardından gelen Para Piyasası Fonları yüzde 44, Borçlanma Araçları ve Eurobond Fonlar yüzde 39 ile katılımcının listesinde yer buldu.
Yılın son çeyreği için fon yöneticilerinin borsada sektör tercihlerinin başında bankacılık hisseleri geldi. İlk çeyrekte de öne çıkan banka hisselerine, ikinci ve üçüncü çeyrek anketlerinde ilgi düşük kaldıktan sonra yılın son çeyreğinde tekrar favori olduğu gözlendi. Bu sektörü sırasıyla perakende ve havacılık hisseleri takip etti.

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