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Fons A.Ş. CEO'su Budak: Hiçbir yere gitmiyoruz

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 18:42 | Son Güncelleme

MERKEZİ İzmir'de bulunan, inşaat, enerji, hayvancılık ve reklamcılık alanlarında faaliyet gösteren Fons Şirketler Grubu'nun hesapları, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) talebi ve sulh ceza hakimliği kararıyla bloke edildi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- MERKEZİ İzmir'de bulunan, inşaat, enerji, hayvancılık ve reklamcılık alanlarında faaliyet gösteren Fons Şirketler Grubu'nun hesapları, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) talebi ve sulh ceza hakimliği kararıyla bloke edildi. Fons A.Ş. CEO'su Tamer Budak, tamamen şeffaf ve reel ticaret yaptıklarını, şirketin ekonomik durumunun hiçbir yatırım ortağını mağdur etmeyecek düzeyde olduğunu ve tüm ortaklara paralarının ödeneceğini söyledi. Budak, "Gocunacak bir yaramız yok, hiçbir yere kaçıp gitmeyeceğiz" dedi. Yaklaşık 1700 yatırımcı ortağıyla Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde inşaat yatırımları yapan, enerji ve reklamcılık alanlarında da faaliyet gösteren Fons Şirketler Grubu hakkında, Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) yapılan bir ihbar üzerine inceleme başlatıldı. Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK'ın talebi ve sulh ceza hakimliği kararıyla, şirketin hesapları geçen mart ayında bloke edildi ve bakanlık müfettişleri şirket hesaplarını incelemeye aldı. Ankara'nın Balâ ilçesinde, kârı yatırımcılara dağıtılmak üzere 5 bin hayvan kapasiteli çiftlik kuran ve bir süre sonra bu yatırımı, kamuoyunda 'Tosun' olarak bilinen Mehmet Aydın'ın CEO'su olduğu Çiftlik Bank vakasının oluşturduğu olumsuz algıyı dikkate alarak durdurduklarını belirten Fons A.Ş. CEO'su Tamer Budak, "Ponzi benzeri bir yapılanmayla çalıştığımız şeklindeki haberler tamamen gerçek dışıdır ve bu konu hakkında hukukun bize verdiği tüm haklarımızı kullanacağız. Biz tamamen reel ticaret yapıyoruz. Çiftlik projesini, kamoyunda oluşan algı sebebiyle askıya aldık" diye konuştu. '17 MİLYON TL TOPLADIK, 23-24 MİLYON TL DAĞITTIK' Kendileriyle ticaret yapmak isteyen yatırım ortaklarına teminat olarak, arsa tapusu verdiklerini belirten Budak, "Hesaplarımıza bloke konulmadan önce tüm ortaklarımıza paralarını ödüyorduk. Yaklaşık 1.5 aydır ödeme yapamıyoruz ama bunun sebebi paramızın olmaması değil, dediğim gibi hesaplarımıza bloke konulması. Ortaklarımıza sesleniyorum, kimsenin burnu kanamayacak, kimse mağdur olmayacak. Şimdiye kadar, ortaklarımızdan yaklaşık 17 milyon TL topladık ve 23-24 milyon TL civarında geri dönüşüm sağladık" dedi. Yalova'da Osmangazi Köprüsü'nün açıldığı yerde, işçilerin konaklaması için 9.5 dönümlük bir arsa aldıklarını ve 4 milyon 800 bin TL'lik yatırım yaptıklarını belirten Budak, "Bu arsanın üzerinde inşaata devam ediyoruz ve sosyal tesisler de yapıyoruz. Temmuz ayında burayı işçi konaklama tesisi olarak faaliyete alıyoruz. Dikkatinizi çekerim, otel değil. Benim burada aylık getirim 400 bin TL olacak, üstelik işçiler de 25 TL'ye sıcak suyu, banyosu olan bir tesiste kalacak. Bizim yaptığımız ticaret işte bu" diye konuştu. 'HOLOGRAM TEKNOLOJİSİYLE REKLAMCILIĞA GİRİŞ YAPTIK' Budak, ellerindeki mevcut insan kaynağının çok önemli olduğunu ve her anlamda nitelikli bir insan kaynağına sahip olduklarını vurgulayarak, "Bir dostumuz, bize hologram teknolojisinden bahsetti. Biz araştırdık, incemelerimizi yaptık ve HoloGo isimli ürünle, Türkiye'de yepyeni bir reklam mecrası yarattık. Yakında, tüm mağazaların vitrinlerinde bu ürünler kullanılacak ve bu ürünün satın alım hakkı sadece bizde. Enerji ve elektrik konusunda da çalışmalar yaptık ve elektrikler kesildikten sonra şarj bataryası sayesinde 4 saat daha yanabilen ampuller satmaya başladık. Bu ticaretlerin hepsi belgeleriyle mevcut. Ponzi, yapılmayan ticareti yapılıyormuş gibi gösterip üzerine para oyunları yapmaktır. Bizim ticaretimiz var mı var, belgelerimiz var mı var" dedi. Budak, ortaklarına seslenerek kimsenin mağdur edilmeyeceğini söyledi. Tüm düzeninin İzmir'de kurulu olduğunu vurgulayan Budak, "Hiçbir yere kaçmıyorum, ben ve ekibim buradayız. Gocunacak bir yaramız yok" ifadelerini kullandı.

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Fons A.Ş. CEO'su Budak: Hiçbir yere gitmiyoruzFons A.Ş. CEO'su Budak: Hiçbir yere gitmiyoruz
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