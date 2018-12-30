Ford, 2019 yılı Trend Raporu'nu açıkladı

İSTANBUL (AA) - Ford, her yıl düzenli olarak hazırladığı Trend Raporu'nun 2019 edisyonunu açıkladı.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, Ford Motor Company’nin hazırladığı Trend Raporu'nun 7'incisi Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Almanya, Hindistan, İngiltere, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD’de yaşayan toplam 13 bin 12 kişinin katıldığı anket sonuçları değerlendirilerek hazırlandı.

Trend Raporu doğrultusunda tüketici beklentilerini odağına alarak geleceğe yönelik önceliklerini şekillendiren Ford, yarının ihtiyaçları için bugünden yatırım yapıyor. Yeni araç tasarımlarının şekillenmesinden Ford Co-Pilot360 gibi sürücülerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlayan yeni sürüş destek teknolojilerinin geliştirilmesine kadar pek çok alanda bu araştırmaları kullanan Ford, böylece müşterilerinin tasarımın odağında kalmasını sağlıyor.

- Dünyada 10 yetişkinden 8’i için teknoloji "iyi bir güç"

Trendlerin, tüketicilerin hayatındaki değişimleri nasıl etkilediğini ortaya koyan 2019 yılı Trend Raporu'na göre, dünya çapında yetişkinlerin neredeyse yarısı, herhangi bir konuda yaşadıkları korkunun kendilerini değişime yönlendirdiğini kaydetti. Ankete katılanların 10’da 7’si, harekete geçme nedenlerinin değişim olduğunu belirtti.