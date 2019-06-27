FİNANS

Ford, Avrupa’da 12 bin kişiyi işten çıkaracak

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2019 14:58 | Son Güncelleme

Otomotiv şirketi Ford'dan yapılan açıklamada operasyonların yeniden yapılanması kapsamında Avrupa genelinde 2020'nin sonuna kadar 12 bin kişinin işine son verilmesinin planlandığı kaydedildi

LONDRA (AA) –ABD’li otomotiv şirketi Ford, 2020 yılının sonuna kadar Avrupa genelinde 12 bin çalışanın işten çıkarılmasının planlandığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada operasyonların yeniden yapılanması planı kapsamında Avrupa genelinde 2020 yılının sonuna kadar toplam 12 bin kişinin işine son verilmesinin planlandığı kaydedildi.

Açıklamada şirketin Avrupa genelinde gelecek yılın sonuna kadar toplam 6 üretim tesisinin kapatılmasının ya da satılmasının planlandığı belirtildi.

İngiltere’nin Güney Galler bölgesindeki Bridgend Motor Fabrikası, Fransa’daki şanzıman tesisi, Rusya’daki Naberezhnye Chelny birleştirme, St Petersburg birleştirme, Elabuga motor fabrikaları ve Slovakya’daki Kechnec şanzıman tesisinin kapatılacak veya satılacak tesisler arasında yer aldığı belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ford Avrupa’nın Başkanı Stuart Rowley, “Çalışanları (işlerinden) ayırmak ve fabrikaları kapatmak en zor kararlar arasında. Bunun aileleri ve toplumu etkileyeceğini biliyoruz. Bu etkinin azaltılması için onlara desteğimizi veriyoruz.” İfadelerini kullandı.

Ford, Avrupa’da doğrudan ve iştirakleri yoluyla hali hazırda toplam 51 bin kişiyi istihdam ediyor.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
THY New York hattında 542 bin yolcu taşıdıTHY New York hattında 542 bin yolcu taşıdı
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd Avrupa ford ingiltere işten çıkarma

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Volkswagen heyecanı: Bin dönüm arazi hazır

Volkswagen heyecanı: Bin dönüm arazi hazır

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Dolarda gözler bu görüşmede! İşte son durum...

Dolarda gözler bu görüşmede! İşte son durum...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Qu Dongyu FAO Genel Direktörü seçildi

Qu Dongyu FAO Genel Direktörü seçildi

Bosch'un Türkiye cirosu yüzde 25 artışla 19.2 milyar lira

Bosch'un Türkiye cirosu yüzde 25 artışla 19.2 milyar lira

THY New York hattında 542 bin yolcu taşıdı

THY New York hattında 542 bin yolcu taşıdı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

650 hayvancılık projesine, 100 milyon lira hibe destek

650 hayvancılık projesine, 100 milyon lira hibe destek

Lojistik sektörüne tasarruf getiren uygulama; FreightBasket

Lojistik sektörüne tasarruf getiren uygulama; FreightBasket

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.