FİNANS

Ford, Dünya Emoji Günü'nü "Pick-up" emojisi ile kutluyor

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2019 14:22 | Son Güncelleme

Ford, dünyanın ilk pick-up emojisini geliştirmek için yeni emojileri değerlendirip onaylayan Evrensel Kod Konsorsiyumu’na başvuruda bulundu

İSTANBUL (AA) - Ford’un geliştirdiği yeni "Pick-up" emojisi, 2020 yılında emojiseverler tarafından tüm mobil platformlarda kullanılabilecek.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, 100 yılı aşkın bir kamyonet (pick-up) üretim geçmişine sahip şirket, 2014'ten bu yana her yıl 17 Temmuz’da kutlanan Dünya Emoji Günü'nde yeni geliştirdiği pick-up emojisini duyurdu.

Ford, yeni pick-up emojisinin geliştirme ve testlerin ardından 2020 başlarında gerçekleşecek emoji güncellemesine dahil olmak için kısa listeye girdi.

Verilen bilgiye göre,emoji aleminde her gün otomobiller, scooterlar, gemiler, uzay gemileri de dahil olmak üzere yaklaşık 3 bin onaylı emoji kullanılıyor. Ancak bunların arasında otomotiv sektöründe ve ticaret hayatında önemli bir yere sahip olan pick-up emojisi mevcut değil.

Ford, buradan hareketle 2018’de dünyanın ilk pick-up emojisini geliştirmek için yeni emojileri değerlendirip onaylayan Evrensel Kod Konsorsiyumu’na başvuruda bulundu. Ford’un geliştirdiği yeni "Pick-up" emojisi, Evrensel Kod Konsorsiyumu tarafından onaylanırsa, 2020’de emojiseverler tarafından tüm mobil platformlarda kullanılabilecek.

İlk pick-up modeli Ford TT‘yi 27 Temmuz 1917 tarihinde müşterilerine sunan şirket, halen dünyanın en büyük pick-up üreticileri arasında bulunuyor.

Avrupa’nın "en çok satan pick-up"ı unvanına sahip Ford Ranger’ı üreten şirket, sadece 2019’un ilk yarısında 26 bin 700 Ranger sattı.

Şirket geçen yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 8 artışla ikinci çeyrek rekoru kırdı.

PARTNERAilelerin gözdesi olacak! Hem sedan hem MPV özelliklerini taşıyan SUVAilelerin gözdesi olacak! Hem sedan hem MPV özelliklerini taşıyan SUV
Karadağ ile revize serbest ticaret anlaşmasıKaradağ ile revize serbest ticaret anlaşması
Sabiha Gökçen Havalimanı Camii'nin yüzde 40'ı tamamlandıSabiha Gökçen Havalimanı Camii'nin yüzde 40'ı tamamlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya Emoji Günü ford

En Çok Okunan Haberler

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

İkinci el araç satışı yapacaklara önemli uyarı! 13 Ağustos'ta bitiyor

İkinci el araç satışı yapacaklara önemli uyarı! 13 Ağustos'ta bitiyor

Türkiye'de en çok bu ülke vatandaşları konut alıyor

Türkiye'de en çok bu ülke vatandaşları konut alıyor

Herkes o günü bekliyor!

Herkes o günü bekliyor!

Motorin ve benzine zam geldi!

Motorin ve benzine zam geldi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karadağ ile revize serbest ticaret anlaşması

Karadağ ile revize serbest ticaret anlaşması

Sabiha Gökçen Havalimanı Camii'nin yüzde 40'ı tamamlandı

Sabiha Gökçen Havalimanı Camii'nin yüzde 40'ı tamamlandı

Sektörlerde toplam cirolar Mayıs’ta yıllık yüzde 14.4 arttı

Sektörlerde toplam cirolar Mayıs’ta yıllık yüzde 14.4 arttı

TÜİK - Konut satışları Haziran’da yıllık yüzde 48.6 düştü (2)

TÜİK - Konut satışları Haziran’da yıllık yüzde 48.6 düştü (2)

Perakende satış hacmi Mayıs’ta yıllık yüzde 3.7 azaldı

Perakende satış hacmi Mayıs’ta yıllık yüzde 3.7 azaldı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.