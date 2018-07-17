Ford MotorSport Türkiye takımı liderliğini korudu

İSTANBUL (AA) - Ford MotorSport Türkiye pilotları, İzmir'de yapılan NG Kütahya Seramik 28. Ege Rallisi'nde sezonun ilk 2 yarışındaki gibi podyumdaki liderliklerini korudular.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, Ford MotorSport Türkiye takımında yarışan Red Bull sporcusu Yağız Avcı 6. Türkiye şampiyonluğu yolunda önemli bir virajı daha başarı ile atlattı.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı, bu hafta sonu İzmir'de düzenlendi. Uzun yıllardır nisan ayında yapılan Ege Rallisi'nin bu sene temmuz ayında yapılmasından ötürü 40 dereceyi bulan hava sıcaklığı tüm yarışmacıları ve araçları çok zorladı.

Pazar günü sıcak havanın da etkisi ile Gödence etabında görevli araçta başlayan yangın otluk alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahelesi sebebiyle sonraki etaplar gecikmeli olarak başlayabildi. Öte yandan, Çeşme'de yapılan seyirci özel etabı ise özellikle ralli severlerin çok büyük ilgisini topladı.

Sezon genelinde olduğu gibi bir kez daha büyük bir heyecana sahne olan ve son etaba kadar büyük çekişmenin yaşandığı asfalt zemine sahip Ege Rallisi'nde Ford MotorSport Türkiye pilotları 4 çeker Fiesta R5, 2 çeker R2T, R2 ve ST araçlar ile yarıştılar ve sıcak havanın yarattığı ekstra baskıya rağmen yarışı çok başarılı bir şekilde tamamladılar.