FİNANS

Ford Otomotiv'den nakit temettü kararı

FİNANS HABERLERİ  | 16.11.2018 14:57 | Son Güncelleme

Ford Otomotiv Sanayi AŞ, brüt yüzde 115 nakit temettü dağıtımına 20 Kasım'da başlayacak

İSTANBUL (AA) - Ford Otomotiv Sanayi AŞ'nin bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında brüt yüzde 115 nakit temettü dağıtılmasına karar verildi.

Ford Otomotiv tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan duyuruda, bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında toplam 403 milyon 546 bin 500 TL nakit temettü dağıtılmasına karar verildiği belirtildi.

1 TL nominal değerli pay için brüt 115,00 Kr (yüzde 115,00), net 97,75 Kr (yüzde 97,75) olacak nakit temettü dağıtımının 20 Kasım 2018 tarihinden itibaren yapılacağı belirtilen duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlar doğrultusunda dağıtıma konu 403 milyon 546 bin 500 TL'nin; 394 milyon 388 bin 607,56 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 2 milyon 192 bin 856,99 TL'sinin yasal yedeklerden, 6 milyon 965 bin 35,45 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden karşılanmasına; temettü dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ tarafından belirlenen esaslara göre yapılmasına karar verilmiştir."

Ayrıca duyuruda 20 Kasım 2018 tarihinde başlayacak temettü dağıtımında, payları borsada işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına nakit ödemenin 22 Kasım 2018 tarihinde yapılacağı kaydedildi.

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bist Ford Otosan piyasalar

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