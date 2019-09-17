Ford, otonom konvoy projesini tanıttı

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- FORD Otosan ve Avusturya merkezli otomotiv danışmanlık firması AVL'nin iş birliğiyle geliştirilen ve araçların birbirini sanal olarak takip ettiği program olan ‘platooning-otonom konvoy’ projesi tanıtıldı.

Eskişehir’in İnönü ilçesinde bulunan tesislerinde düzenlenen tanıtıma, Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik ve AVL Başkan Yardımcısı Rolf Dreisbach katıldı. Otonom kamyonlar üzerinde çalışan, gösterimini yapabilecek bir prototip ürüne sahip olan dünyadaki sayılı kamyon üreticilerinden biri olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik, donanım, yazılım ve simülasyon testlerini başarıyla gerçekleştirilen teknolojiyi artık yolda da test ettiklerini söyledi.

Projenin, Türkiye'de otonom araç geliştirme faaliyetlerine öncülük edeceğini kaydeden Gökçelik, “Geçtiğimiz yıl AVL ile güçlerimizi birleştirerek, 'platooning - otonom konvoy' teknolojisi geliştirmek amacıyla çalışmalarımıza başlamıştık. Bugün, otonom kamyonlar üzerinde çalışan, bu alana yatırım yapan ve en önemlisi gösterimini yapabilecek bir prototip ürüne sahip olan dünyadaki sayılı kamyon üreticilerinden biri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Donanım, yazılım ve simülasyon testlerini başarı ile gerçekleştirdiğimiz bu teknolojiyi artık yolda da test ediyoruz. Ülkemizde bir ilk olan bu proje, Türkiye'de otonom araç geliştirme faaliyetlerine öncülük edecek. İlk aşaması tamamlanan Ar-Ge iş birliği projemizde, ağır ticari araçlar alanında kaydettiğimiz gelişmeler, sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada otonom taşımacılığın hayata geçirilmesinde bir temel teşkil edecek. Bu Ar-Ge projesi karbon emisyonunun ve yakıt tüketiminin azalmasına, yol güvenliğinin artmasına ve akılllı ulaşıma olanak sağlayacak. Projenin sonraki safhalarında ve uzun vadede ‘SAE-Seviye 4’ Otonom sürüş fonksiyonlarını geliştirmeyi ve Uçtan-Uca (Hub-to-Hub) Otonom Otoban Taşımacılığını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

AVL Başkan Yardımcısı Rolf Dreisbach ise platooning teknolojisinin çok faydaları olacağını belirterek şunları söyledi:

“Bu, otonom sürüşe geçişin, taşımacılığı daha düşük maliyetli ve güvenli hale getirmesi ve sürücü eksikliğine bir çözüm olması anlamına geliyor. Platooning modunda ilerleyen filo, trafiği engellemenin aksine, trafik akışını düzenleyecek ve kamyonların birbirini yakın takip etmesi sayesinde otoyolların araç kapasitesini artıracak. Konvoya ait olmayan araçların sollama yapabilmeleri veya otoyol çıkışlarını kullanabilmeleri için, konvoydaki araçlar otonom olarak aralarındaki mesafeyi artıracak ve araya girmek isteyen araçlara müsaade edebilecek. Ek olarak, platooning sayesinde araçlar birbirini çok yakından takip edebilecek ve maruz kaldıkları ortalama rüzgar direncinin azaltılması ile yakıt tasarrufu sağlanabilecek” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ford Trucks'ın yeni çekicisi F-MAX üzerindeki ‘Platooning-otonom konvoy’ teknolojisi test edildi.

PROJE NASIL ÇALIŞIYOR?

Projeye göre TIR ve kamyonlar sanal olarak platooning teknolojisiyle birbirine bağlanacak. Konvoyun en önündeki lider adı verilen ağır taşıtın hızına göre diğer araçların sürücüleri herhangi bir müdahale de bulunmadan takip mesafesini ve hızı lider araca göre otomatik olarak ayarlanacak.