FİNANS

Ford Otosan Eskişehir Kurtuluş Yarı Maraton’u gerçekleşti

FİNANS HABERLERİ  | 02.09.2019 11:13 | Son Güncelleme

Bu yıl ilki gerçekleştirilen Ford Otosan Eskişehir Kurtuluş Yarı Maratonu, Ford Otosan’ın isim sponsorluğunda 1 Eylül Pazar günü koşuldu

İSTANBUL(AA) - "Türkiye’nin gençlik başkentlerinden" Eskişehir’in kurtuluşu bu yıl ilk kez düzenlenen bir sportif ve kültürel etkinlikle kutlandı. Ford Otosan Eskişehir Kurtuluş Yarı Maratonu, “Tam Eskişehirli” Ford Otosan’ın isim sponsorluğunda 1 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Ulus Anıtı Meydanı’nda başlayarak Sazova Kültür Merkezi önünden geçen ve yine Ulus Anıtı önünde son bulan yarışta 21 kilometrelik yarı maratona ek olarak 10 kilometre koşusu ile çocuk koşusu alternatifleri de yer aldı. 10 kilometre parkurda paralimpik kategori altında farklı engel gruplarından sporcular yarıştı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in startını verdiği 21 kilometrelik yarı maratona, binlerce kişi katıldı. Maratonu, erkeklerde Etiyopyalı Getaye Fisseha Gelaw birinci tamamlarken, aynı ülkeden Fetene Alemu Regasa ikinci, Resul Çevik ise üçüncü oldu. Kadınlarda ise birinciliği Elif Dağdelen, ikinciliği Sebahat Akpınar, üçüncülüğü de Gönül Çataltepe elde etti. Birinciler, Ford Otosan desteğiyle Madrid Maratonu’na katılma imkanı elde etti.

Yarı maratondan bir gün önce gerçekleştirilen festival de spor ve müziği birleştiren keyifli etkinliklere sahne oldu. Şehrin sakinleri gün boyu Emine Başarır, Noyan Dülek, Elif Kaya, Murat Demirci, İnanç Akbaş, Ayşegül Demirsoy gibi Türkiye’nin önde gelen spor eğitmenlerinin eşliğinde eğlenceli aktivitelere katılarak enerji depoladı. Festival akşamında ise Eskişehirli ünlü şarkıcı Özgün sevilen şarkılarını tüm Eskişehirlilerle birlikte söyledi.

37 yıl önce faaliyete geçen Eskişehir Fabrikası’nda Ford Trucks kamyon ve çekicileri ile motor ve motor sistemlerinin üretimini gerçekleştiren Ford Otosan, yarışlara katılım anlamında da öne çıktı.

Ford Otosan’ın Eskişehir Fabrikası’nda çalışan 96 çalışanının oluşturduğu Ford ekibi yarışın “Şirketler Koşusu” kategorisinde yerini aldı. Böylece kayıt ücretinin yüzde 10’unun Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne aktarıldığı yarışta, derneğe en fazla bağışı aktaran takım da Ford Otosan çalışanları oldu.

Ford Otosan’ın Eskişehir Fabrikası’nda üretilen F-MAX de şehrin gurur simgelerinden biri olarak koşu parkurunda sergilendi. Ford Trucks’ın “Uluslararası Yılın Kamyonu Ödülü”nün (ITOY) sahibi olan F-MAX katılımcılardan ve Eskişehirlilerden yoğun ilgi gördü.

Havada takla attı! Korkunç anlar kamerada!Havada takla attı! Korkunç anlar kamerada!
İstanbul İmalat PMI Ağustos ayında 49.6’da sabit kaldıİstanbul İmalat PMI Ağustos ayında 49.6’da sabit kaldı
Türkiye İmalat PMI Ağustos’ta 48 puanla 13 ayın zirvesindeTürkiye İmalat PMI Ağustos’ta 48 puanla 13 ayın zirvesinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eskişehir ford otosan maraton

En Çok Okunan Haberler

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

İstanbullular dikkat! Gece yarısı başladı!

İstanbullular dikkat! Gece yarısı başladı!

Altın yeni haftaya nasıl başladı?

Altın yeni haftaya nasıl başladı?

Yargıtay'dan dövizle kredi çekenler için önemli karar

Yargıtay'dan dövizle kredi çekenler için önemli karar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Döviz kurları

Döviz kurları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul İmalat PMI Ağustos ayında 49.6’da sabit kaldı

İstanbul İmalat PMI Ağustos ayında 49.6’da sabit kaldı

Türkiye İmalat PMI Ağustos’ta 48 puanla 13 ayın zirvesinde

Türkiye İmalat PMI Ağustos’ta 48 puanla 13 ayın zirvesinde

TÜİK - Bağımsız yıllık GSYH 2018 yılında yüzde 2.8 arttı

TÜİK - Bağımsız yıllık GSYH 2018 yılında yüzde 2.8 arttı

TÜİK - Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 1.5 daraldı (2)

TÜİK - Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 1.5 daraldı (2)

Beymen dijital reklamlarıyla birinci oldu

Beymen dijital reklamlarıyla birinci oldu

İTO: Ağustos’ta en çok sigara fiyatı arttı, en çok erik fiyatı düştü

İTO: Ağustos’ta en çok sigara fiyatı arttı, en çok erik fiyatı düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.