Ford Otosan Eskişehir Kurtuluş Yarı Maraton’u gerçekleşti

İSTANBUL(AA) - "Türkiye’nin gençlik başkentlerinden" Eskişehir’in kurtuluşu bu yıl ilk kez düzenlenen bir sportif ve kültürel etkinlikle kutlandı. Ford Otosan Eskişehir Kurtuluş Yarı Maratonu, “Tam Eskişehirli” Ford Otosan’ın isim sponsorluğunda 1 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Ulus Anıtı Meydanı’nda başlayarak Sazova Kültür Merkezi önünden geçen ve yine Ulus Anıtı önünde son bulan yarışta 21 kilometrelik yarı maratona ek olarak 10 kilometre koşusu ile çocuk koşusu alternatifleri de yer aldı. 10 kilometre parkurda paralimpik kategori altında farklı engel gruplarından sporcular yarıştı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in startını verdiği 21 kilometrelik yarı maratona, binlerce kişi katıldı. Maratonu, erkeklerde Etiyopyalı Getaye Fisseha Gelaw birinci tamamlarken, aynı ülkeden Fetene Alemu Regasa ikinci, Resul Çevik ise üçüncü oldu. Kadınlarda ise birinciliği Elif Dağdelen, ikinciliği Sebahat Akpınar, üçüncülüğü de Gönül Çataltepe elde etti. Birinciler, Ford Otosan desteğiyle Madrid Maratonu’na katılma imkanı elde etti.