Ford Otosan, inovasyonda Avrupa ikincisi

İstanbul, 27 Haziran (DHA) - Ford Otosan, Ford ve otomotiv gösterge panelleri ve otomotiv elektroniği ürünleri tedarikçisi Takosan’ın işbirliğinde, 120 küresel tedarikçi ve 20 ulusal ticaret birliğini bir araya getiren Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Birliği tarafından 2019 CLEPA İnovasyon Ödülü kategorisinde ikincilik ödülü verildi.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, firmanın 5.7 milyar dolar gelir ile Türkiye’nin ihracat şampiyonu olduğunu söyledi ve ekledi, “ Türkiye’nin toplam ticari araç ihracatının ise yüzde 74'ünü tek başımıza gerçekleştirdik. Hızla dönüşen, dijitalleşen dünyamızda endüstri 4.0, Ar-Ge ve inovasyon konularında dünya standartlarını belirler hale geldik. Doğru işbirlikleriyle, inovasyon gücümüzle, yerli üretimimiz ve mühendisliğimizle çıtamızı her geçen gün daha da yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.

2018’de 5 kıtada 94 ülkeye araç ve parça ihracatı gerçekleştiren Ford Otosan, geçtiğimiz yıl ihracat adetlerini yüzde 11 artırdı ve adet sayısı 328 bin 892’ye ulaştı.

Ford Otosan, ayrıca uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından açıklanan “Türkiye’nin En Değerli Markaları” listesinde de ilk 10’a giren tek otomotiv şirketi olmaya hak kazandı. Şirket, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) yarım asrı deviren ve sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasında ise 31 milyar liralık satış ile 2017’de olduğu gibi 2018 yılında da liderliğini sürdürdü. (Fotoğraflı)

