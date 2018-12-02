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Ford Otosan ve AVL'den "otonom konvoy" konusunda iş birliği

FİNANS HABERLERİ  | 02.12.2018 13:19 | Son Güncelleme

Ford Otosan ve AVL, Ford Trucks araçlarında uygulanmak üzere ‘Platooning-otonom konvoy’ teknolojisi Ar-Ge çalışmaları kapsamında iş birliği anlaşması imzaladı

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan ve AVL, taşımacılık sektöründe ağır ticari araçlara otonom sürüş yetkinlikleri kazandıracak "Platooning-otonom konvoy" teknolojisine geçiş konusunda iş birliği anlaşmasına imza attı.

Ford Otosan ile AVL’den yapılan ortak açıklamaya göre, iki firmanın yeteneklerini ve tecrübesini bir araya getiren iş birliğinin imza törenine Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik ile AVL Başkan Yardımcısı Lukas Walter katıldı.

Ford Otosan'ın Sancaktepe'deki Ar-Ge merkezinde düzenlenen ortak basın toplantısında duyurulan anlaşmayla, yaklaşık 3 yıl sürecek iş birliği kapsamında iki köklü firma otomotiv teknolojileri ve mühendislik alanlarındaki deneyimlerini bir araya getirerek yenilikçi Platooning teknolojisi üzerine çalışacak.

Otonom sürüş teknolojileri alanında yetkinlikler geliştirilmesine katkı sağlayacak iş birliğinin birinci aşaması 2019’un ilk yarısında tamamlanacak. Ar-Ge iş birliği kapsamında, Ford Otosan Ürün Geliştirme birimleri ile AVL'nin Türkiye ve Almanya'daki mühendislik ekipleri AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye ve AVL Software and Functions GmbH birlikte çalışacak.

Ağır ticari araç segmentinde tam otonom araca giden yolda, en önemli adımlardan biri olacak Platooning teknolojisiyle, uzun yol taşımacılığı yapan ağır ticari araçların operasyonel verimliliğinin arttırılması hedefleniyor.

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- "Türkiye’de bir ilk olarak, otonom sürüş teknolojileri geliştirilmesine katkı sunacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik, Platooning teknolojisinin 2025'ten itibaren ağır ticari araç segmentinde yaygınlaşacağı belirtti.

Gökçelik, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 20 yıldır ortak mühendislik çalışmaları yürüttüğümüz AVL ile yeni teknolojiler geliştirmek ve uygulamak amacıyla bir iş birliğine daha imza atıyoruz. Platooning teknolojisi ile şehirlerarası taşımacılık yapan ağır ticari araçların seyir halinde birbirlerini yakın mesafeden takip edebilmeleri sayesinde yakıt tüketimi ve karbon emisyonları ciddi oranda azalacak, böylece işletme maliyetleri de düşürülmüş olacak. Platooning bu açıdan bakıldığında sadece karayolu taşımacılığında operasyonel verimi arttırmakla kalmayacak, güvenlik konusunda da önemli bir rol oynayacak. Platooning, araçlar arası haberleşme teknolojisi sayesinde ortalama bir sürücüye göre daha hızlı ve güvenilir eylemleri mümkün kılacak, böylece daha emniyetli bir sürüş sağlayacak.

Platooning uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde filolara önemli verimlilik sağlayarak Ford Trucks markamızın uluslararası pazarlardaki büyümesine yeni bir ivme kazandıracak. Dünya çapında rekabet gücümüzü artıracak, Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçireceğimiz bu Ar-Ge projesi, otonom sürüş teknolojileri konusunda ülkemize ayrıca katma değer ve mühendislik bilgisi de kazandıracak. Ford Otosan'ın yarım asrı aşan kamyon üretim ve geliştirme tecrübesi ile AVL'nin sahip olduğu güç aktarım sistemleri birikiminin bir araya gelmesi, projenin başarısına önemli katkı sağlayacak."

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- "Taşımacılık sektörüne önemli yakıt verimliliği tasarrufu sağlanacak"

AVL Başkan Yardımcısı Lukas Walter de anlaşmanın önemine değinerek Türkiye’de otomotiv sanayinin öncü şirketi olan Ford Otosan ile yapılan iş birliğinin ağır ticari araçlara tam otonom yetkinlikler kazandıracak teknolojilerin geliştirilmesi konusunda önemli bir adım olduğunu belirtti.

Walter, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ford Otosan ile gelişmiş otonom sürüş teknolojilerine sahip ağır ticari araçlar geliştirme yolunda önemli bir anlaşma imzaladık. Bu iş birliğinde, 2018 yılı Hannover IAA fuarında Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ödülü sahibi F-MAX üzerinde çalışacağız. Ford Otosan Ürün Geliştirme birimleri ile AVL'nin Türkiye ve Regensburg-Almanya’daki mühendislik ekiplerinin ile bir araya geldiği bu iş birliği, Türkiye'de bu alandaki ilk örnek. Bu son teknoloji ürünü kamyon ile Platooning teknolojisi birleştiğinde, taşımacılık sektörüne önemli yakıt verimliliği iyileştirmeleri ve maliyet tasarrufu sağlanacaktır. Bu iş birliğini gelecekteki otonom sürüş teknolojilerine doğru gerçekçi bir adım olarak görüyoruz."

Platooning teknolojisinin mevcut gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS) teknolojilerinin hızlı bir gelişimi olduğunu ifade eden Walter, devam eden araştırmalarının, 3 kamyonun dahil olduğu bir konvoyda, Platooning teknolojisinin uzun mesafede kamyonların yakıt tüketimini yüzde 8 ile yüzde 15 azalttığını gösterdiğini, trafikte güvenliği artırmak ve karbon emisyonlarını azaltmak için bu teknolojiyi daha da geliştirebileceklerini kaydetti.

Walter, AVL'nin global know-how birikimi ile iş birliğine katkıda bulunacağını belirterek, "AVL, güç aktarım sistemleri geliştirilmesindeki liderliğini uzun yıllardır sürdürmektedir. Son yıllarda da otonom sürüş teknolojilerine yönelik elektronik kontrol sistemleri de dahil olmak üzere, ADAS için teknolojilerin ve metodolojilerin geliştirilmesinde önemli bir oyuncu olarak yerini almıştır. AVL'nin Regensburg-Almanya'daki araç kontrol teknolojileri yetkinlik merkezi, bu alanlardaki küresel uzmanlığı ile bu iş birliğine katkıda bulunacaktır. Bu iş birliğinin çıktıları, gelecekte ticari bir çözümün temelini oluşturabilir." ifadelerini kullandı.

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