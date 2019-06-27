Ford Otosan'a CLEPA İnovasyon Ödülü

İSTANBUL(AA) - Ford Otosan Avrupa’nın otomotiv alanında en önemli kuruluşlarından biri kabul edilen, 120 küresel tedarikçi ve 20 ulusal ticaret birliğini bir araya getiren Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Birliği tarafından 2019 CLEPA İnovasyon Ödülü’ne layık bulundu.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, Ford ve otomotiv gösterge panelleri ve otomotiv elektroniği ürünleri tedarikçisi Takosan’ın işbirliğinde, 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu ödülünü kazanan Ford Trucks F-MAX çekicisi için geliştirilen gösterge paneli, “İşbirliği” başlığı ve İnovasyon kategorisinde ikincilik ödülünü aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, 2018’deki zorlayıcı şartlara rağmen, önemli başarılara imza attıklarını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kurulduğumuz günden bu yana azimle ve kararlılıkla ülkemize, insanımıza değer katmak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl, iç pazardaki daralmayı ihracat pazarlarındaki güçlü ve istikrarlı büyüme ile dengeleyerek mükemmel sonuçlara ulaştık; tarihimizin en yüksek üretim ve ihracat adetlerini kaydettik, 5.7 milyar dolar gelir ile Türkiye’nin ihracat şampiyonu olduk. Türkiye’nin toplam ticari araç ihracatının ise yüzde 74'ünü tek başımıza gerçekleştirdik. Koç Holding ve Ford Motor Company’nin başarılı birlikteliği Ford Otosan’ı Avrupa’da ticari liderliğe, Türkiye’de ise sektörün öncülüğüne taşıdı.