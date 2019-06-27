FİNANS

Ford Otosan'a CLEPA İnovasyon Ödülü

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2019 11:16 | Son Güncelleme

Üst üste 8 yıldır otomotiv sektörünün ihracat birincisi, son 4 yıldır ise Türkiye’nin ihracat şampiyonu olma başarısını gösteren Ford Otosan, Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Birliği'nin verdiği CLEPA İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü

İSTANBUL(AA) - Ford Otosan Avrupa’nın otomotiv alanında en önemli kuruluşlarından biri kabul edilen, 120 küresel tedarikçi ve 20 ulusal ticaret birliğini bir araya getiren Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Birliği tarafından 2019 CLEPA İnovasyon Ödülü’ne layık bulundu.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, Ford ve otomotiv gösterge panelleri ve otomotiv elektroniği ürünleri tedarikçisi Takosan’ın işbirliğinde, 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu ödülünü kazanan Ford Trucks F-MAX çekicisi için geliştirilen gösterge paneli, “İşbirliği” başlığı ve İnovasyon kategorisinde ikincilik ödülünü aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, 2018’deki zorlayıcı şartlara rağmen, önemli başarılara imza attıklarını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kurulduğumuz günden bu yana azimle ve kararlılıkla ülkemize, insanımıza değer katmak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl, iç pazardaki daralmayı ihracat pazarlarındaki güçlü ve istikrarlı büyüme ile dengeleyerek mükemmel sonuçlara ulaştık; tarihimizin en yüksek üretim ve ihracat adetlerini kaydettik, 5.7 milyar dolar gelir ile Türkiye’nin ihracat şampiyonu olduk. Türkiye’nin toplam ticari araç ihracatının ise yüzde 74'ünü tek başımıza gerçekleştirdik. Koç Holding ve Ford Motor Company’nin başarılı birlikteliği Ford Otosan’ı Avrupa’da ticari liderliğe, Türkiye’de ise sektörün öncülüğüne taşıdı.

Hızla dönüşen, dijitalleşen dünyamızda endüstri 4.0, Ar-Ge ve inovasyon konularında dünya standartlarını belirler hale geldik. Başarılarımız yerli ve yabancı kuruluşların verdiği ödüller ve şampiyonluklarla da perçinleniyor. Hali hazırda ‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu’ seçilen Ford Trucks F-MAX, şimdi de Takosan işbirliğinde geliştirdiğimiz gösterge paneli ile bize bir uluslararası ödül daha getirdi. Doğru işbirlikleriyle, inovasyon gücümüzle, yerli üretimimiz ve mühendisliğimizle çıtamızı her geçen gün daha da yükseltmeye devam edeceğiz.”

-İhracat şampiyonu Ford Otosan 5 kıta ve 94 ülkede

2018’de 5 kıtada 94 ülkeye araç ve parça ihracatı gerçekleştiren Ford Otosan, geçen yıl ihracat adetlerini yüzde11 artırarak 328.892 adet ile rekor seviyeye ulaştı.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl 17’ncisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile geçen pazar günü açıklanan “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2018” araştırmasına göre de 5,7 milyar ABD doları ihracatla Türkiye’nin ‘ihracat şampiyonu’ olarak yeni bir rekora imza attı.

Ford Otosan, ayrıca uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından açıklanan “Türkiye’nin En Değerli Markaları” listesinde de ilk 10’a giren tek otomotiv şirketi olmaya hak kazandı. Şirket, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) yarım asrı deviren ve sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasında ise 31 milyar TL’lik satış ile 2017’de olduğu gibi 2018 yılında da liderliğini sürdürdü.

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Anahtar Kelimeler:
clepa Ford Otosan inovasyon

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