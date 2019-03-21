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Ford Otosan'dan "Tedarikçi Zirvesi"

FİNANS HABERLERİ  | 21.03.2019 09:28 | Son Güncelleme

Ford Otosan'ın gelenekselleşen Tedarikçi Zirvesi bu yıl "Yarın için bugünden değişmeye hazır mısın?" temasıyla yapıldı

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan'ın gelenekselleşen "Tedarikçi Zirvesi" bu yıl "Yarın için bugünden değişmeye hazır mısın?" temasıyla gerçekleştirildi.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında en başarılı 10 tedarikçi firmaya Altın Yıldız, Gümüş Yıldız, Bronz Yıldız ve Özel Teşvik ödülleri verildi.

Crowne Plaza İstanbul Asia'da düzenlenen ödül törenine Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı Cenk Çimen, Ford Avrupa Satınalma Başkan Yardımcısı Werner Puetz, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford Otosan Satınalma Genel Müdür Yardımcısı Güven Özyurt, Ford Otosan Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik'in de aralarında bulunduğu Ford Otosan üst düzey yöneticileri ile 500'e yakın tedarikçi katıldı.

Törende Çelikform Gestamp, Dokusan Otomotiv, Sarıgözoğlu firmaları Altın Yıldız ödüllerini Cenk Çimen'in elinden alırken Formfleks Yalıtım Ürünleri, Galsan Plastik ve Farba Otomotiv'e Gümüş Yıldız ödülleri Haydar Yenigün, Kaplam Plastik, Seçil Kauçuk ve Plascam'a Bronz Yıldız ödülleri Werner Puetz tarafından takdim edildi.

Teşvik ödülüne hak kazanan Ho Won Otomotiv de ödülünü Güven Özyurt'tan teslim aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, şunları kaydetti:

"Uluslararası alanda önemli başarılara imza attığımız 2018 yılının ardından yurt dışında büyüme adımlarımızı hızlandırdığımız bir yılın içerisindeyiz. Bu dinamik ve heyecan verici süreçteki başarılarımızda tedarikçilerimizin büyük katkılarını unutmuyor, bu etkinlikle kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Otomotiv sektörü hızlı ve kapsamlı bir dönüşüm sürecinin içinde. Araçlar giderek daha teknolojik hale geliyor; geliştirme, üretim ve tedarik süreçleri yeniden şekilleniyor.

Ford Otosan olarak sektörümüzün yarınını şimdiden görüyor, kendimizi bu geleceğe şimdiden hazırlıyoruz. Bu yaklaşımla stratejik önceliklerimizi güncelleyerek kapsamlı bir dönüşüm başlattık. Türkiye’nin en değerli ve en çok tercih edilen sanayi şirketi olma vizyonuyla ilerleyen çalışmalarımızda inovasyon kültürünü geliştirmekten başlayıp yalın dönüşüme varan bir yolda adım adım ilerliyoruz. Tedarikçilerimizin de yarına bugünden hazır olmasının çok önemli olduğuna inanıyor, geleceği birlikte şekillendirmek için elimizden gelen katkıyı sunuyoruz. Bu süreçte imza attıkları başarılı işlerle ödüle hak kazanan tedarikçilerimiz başta olmak üzere bütün tedarikçilerimizi içtenlikle kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

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