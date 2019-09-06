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Ford Puma Titanyum X, Frankfurt’ta sahne alacak

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2019 14:38 | Son Güncelleme

Ford, 2019 Frankfurt Otomobil Fuarında ilk kez kamuoyunun beğenisine sunulacak yeni Ford Puma Titanium X modelini tanıttı

İSTANBUL(AA) - Ford gelecek hafta Almanya'da kapılarını ziyaretçilere açacak olan 2019 Frankfurt Otomobil Fuarında ilk kez kamuoyunun beğenisine sunulacak olan yeni Ford Puma Titanium X modelini tanıttı.

Ford'dan yapılan açıklamaya göre, yeni Puma Titanium X, Yeni Puma’nın SUV’dan ilhamla geliştirilen crossover özelliklerini konfor ve rahatlık teknolojileriyle daha da üst seviyeye taşıyor. Sökülebilen koltuk kılıflarına sahip ilk Ford araç olan Puma Titanium X’te bu sınıfta bir ilk olan bel masajı özelliğine sahip koltuklar gibi konfora yönelik yenilikçi özellikler sunuluyor. Araç aynı zamanda akıllı telefonlar için kablosuz şarj, bu sınıfta bir ilk olan eller serbest açılan bagaj kapağı ve premium B&O ses sistemi gibi üst seviye konfor özellikleri içerirken, karakterini tamamlayan çok özel dış ve iç detaylarla dikkati çekiyor.

Yeni Ford Puma, Avrupalı müşterilere; benzersiz ve dikkat çekici bir dış tasarımı, ödün vermeyi gerektirmeyen sınıfının en iyi bagaj hacmini ve son derece gelişmiş yarı hibrit güç ve aktarma teknolojisini bir arada sunuyor.

-Premium tasarım ve özellikler

Standart olarak sunulan premium özellikler, kompakt crossover segmentine tamamen yeni bir lüks kavramı getiriyor. Böylece Puma Titanium X, Puma’nın üstün sürüş güvenliğini benzersiz konfor detaylarıyla zenginleştiriyor. Makinede yıkanma özelliğine sahip sökülebilen koltuk kılıfları pratik fermuar sistemi sayesinde tek elle bile kolaylıkla çıkartılıp, takılabiliyor. Aile dostu koltuk kılıfları, evcil hayvan tüyü, meyve suyu lekesi gibi unsurların temizliğini kolaylaştırıyor ve her daim temiz bir iç mekan kullanımına imkan sağlıyor. Bunun dışında satış sonrası pazarında sunulacak olan koltuk kılıfı çeşitleriyle kullanıcı aracını kişiselleştirebiliyor.

Hareket halinde yorgun kasları canlandırma ve daha rahatlatıcı bir yolculuk yapma imkânı sunan bel masajı özelliği bir diğer koltuk yeniliği olarak öne çıkıyor. Tek bir düğme hareketiyle etkinleştirilen elektrikli koltuklardaki masaj özelliği üç farklı yuvarlanma yönü ve hassasiyet ayarı ile konforlu yolculuklara katkı sağlıyor.

Puma Titanium X’in büyük bir özenle şekillendirilen iç mekânında kullanıma sunulan deri direksiyon simidi, ahşap eklentiler ve kumaş kapı panelleri çekici bir görünüm ve yüksek kalite algısı sağlıyor.

Standart olarak sunulan teknolojiler, sürücü ve beraberindeki yolcuların sürüş esnasında da hayattan kopmamasını sağlıyor. Uygun telefonları destekleyen kablosuz şarj özelliği iki adet USB girişinin şarj dışında amaçlar için de kullanılmasını sağlıyor.

Mobil cihazlar standart olarak sunulan Ford SYNC 3 iletişim ve bilgi-eğlence sistemine Bluetooth üzerinden bağlanabiliyor. Sürücü ses sistemini, navigasyonu ve sisteme bağlı akıllı telefonları sesli komut sistemiyle kumanda edebiliyor. Apple CarPlay ve Android Auto™ uyumlu sistem, 10 hoparlörlü B&O ses sistemi ile yolculukları keyfe dönüştürüyor.

-Yarı hibrit teknolojisi

Yeni Ford Puma; sahip olduğu performans ile üstün sürüş keyfi sunarken yüksek yakıt verimliliğini beraberinde getiren Ford’un yenilikçi yarı-hibrit sistemini kullanan ilk model olacak.

EcoBoost Hybrid teknolojisinde Puma’nın 1,0 litre EcoBoost benzinli motoruna kayışla bağlanan 11,5 kW gücünde entegre bir marş/jeneratörü (BISG) devreye giriyor. Geleneksel alternatörün yerini alan BISG fren anında oluşan kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüyor ve bu enerjiyi hava soğutmalı 48 Voltluk lityum-iyon bataryayı şarj etmek için kullanıyor. BISG aynı zamanda depolanan enerjiyi kullanarak üç silindirli benzinli motoru normal sürüş ve hızlanma anında ilave tork ile desteklemek üzere devreye giriyor. Yarı hibrit sistemin 125 PS ve 155 PS olmak üzere iki farklı güç versiyonu bulunuyor. Özellikle alt devirlerde benzinli motora kıyasla yüzde 50 daha fazla tork sunan hibrit sistem böylece daha akıcı bir sürüş deneyimi sunuyor.

BISG’nin sisteme kazandırdığı 50 Nm tork sayesinde benzinli motorun yakıt verimliliği WLTP normuna göre yüzde 9 iyileşiyor. Yine ilave torkun katkısıyla 125 PS’lik versiyon 5,4 lt/100 km yakıt tüketiyor ve 124 gr/km CO2 emisyon salım değeri sunuyor. 155 PS’lik versiyon ise 5,6 lt/100 km yakıt tüketiyor ve 127 gr/km CO2 emisyon salım değerine imza atıyor.

Standart olarak sunulan Yol Kenarını Tespit fonksiyonu ile geliştirilen Şerit Takip Sistemi de dahil olmak üzere gelişmiş sürüş destek sistemleri daha konforlu, sürücüyü daha az yoran ve daha güvenli bir sürüş deneyimini beraberinde getiriyor. İlave edilen yeni fonksiyon sayesinde sistem asfaltın bittiği ve asfalt dışında kum, çakıl, çim veya banket olmak üzere farklı bir zeminin başladığı noktayı algılıyor ve direksiyona müdahale ederek aracın alt yüzeyin dışına çıkmasını önlüyor.

Yaya Algılama özelliğine sahip Çarpışma Önleme sistemi yola yakın, yol üzerinde veya yoldan karşıya geçmek üzere olan insanları algılıyor ve olası çarpışmayı önlemek veya etkisini azaltmak üzere sürücüye yardımcı oluyor. Yeni Ford Puma ile Dur-kalk özelliğine sahip Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi, Trafik İşareti Tanımlama Sistemi ve Şerit Ortalama Sistemi de sunuluyor. -Yenilikçi ve pratik

Sınıfının ödün vermeyi gerektirmeyen en iyi bagaj hacmine sahip olan yeni Ford Puma 456 litrelik bir bagaj ve yenilikçi saklama alanı çözümleri kullanıma sunuyor. Arka koltukların yatırılmasıyla 112 cm uzunluğunda, 97 cm genişliğinde ve 43 cm yüksekliğinde bir koli esnek kullanım özelliklerine sahip bagaja sığıyor.

Bagaj fonksiyonelliği bu sınıfta bir ilk olan eller serbest bagaj kapağı teknolojisi ile destekleniyor. Yeni Ford Puma’nın 2020 yılında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor

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