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Ford Trucks Balıkesir tesisi açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2018 13:18 | Son Güncelleme

Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen: -"Hedefimiz, Ford Trucks'ı dünya markası haline getirmek"

İSTANBUL (AA) - Ford Trucks müşterilerine satış, servis, yedek parça ve ikinci el olmak üzere 4S konseptiyle hizmet verecek olan 10 bin metrekarelik alana kurulu Balıkesir Erdeğer Ford Trucks tesisinin açılışı gerçekleşti.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, açılışa Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, Erdeğer Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Erdoğan ve Ford Otosan’ın üst düzey yöneticileri katıldı.

Balıkesir Erdeğer Ford Trucks Bayi’nin açılışının hemen ardından Koç Topluluğu’nun akaryakıt dağıtım markası OPET’in yeni akaryakıt istasyonunun açılışı da yapıldı.

OPET’in Türkiye genelindeki bin 146, Balıkesir’deki 28’inci istasyonu Opet Erdeğer akaryakıt istasyonunun açılışında ise OPET Petrolcülük A.Ş. Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir hazır bulundu.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen, Ford Otosan olarak, Türkiye’nin en büyük ikinci sanayi kuruluşu olduklarının bilgisini verdi.

Yıllardır Türkiye'nin ve otomotiv sektörünün ihracat şampiyonu olarak, ülke ekonomisine büyük katkı sağladıklarını ifade eden Çimen, "Motoru, kabini ve aksıyla tamamen Türk mühendislerinin tasarladığı yerli kamyonu üretiyoruz. Hedefimiz, Ford Trucks ‘ı dünya markası haline getirmek. Bu hedefimizi gerçekleştirme yolunda büyük yatırım kararları aldık. Fabrikamıza, Ar-Ge ve teknolojiye yatırım yaptık. Organizasyonumuzu ve bayilerimizi tamamen yeniledik. Dünya standartlarının üstüne çıkardık." değerlendirmesinde bulundu.

Çimen kendilerini yönlendirenin her zaman müşterilerin sesi olduğuna dikkati çekerek, pazar paylarını geçen yıl itibarıyla tam 2 katına, yüzde 30’a çıkarmayı başardıklarını kaydetti.

İnşaat segmentinde de yüzde 39 pazar payı ile lider olduklarının bilgisini veren Çimen, Orta Doğu, Afrika, Türki Cumhuriyetler ve Doğu Avrupa’da bayi yapılanmalarını hızlandırdıklarını ifade etti.

Çimen bu yıl sonunda 40 ülkede distribütör ve bayi yapılanmalarını tamamlayacaklarını, 2020’de ise hedeflerini bu rakamı 50 ülkeye çıkarmak olduğunu bildirdi.

Hedeflerinin global bir başarı hikayesi yazmak olduğuna dikkat çeken Cenk Çimen, tüm bu çalışmaların ve emeklerin neticesinde bu ay Almanya’da düzenlenecek Hannover Uluslararası Ticari Araçlar Fuarı’na Türk mühendislerinin tasarladığı yeni Ford Trucks çekicileriyle katılacaklarının altını çizdi.

Ford Otosan olarak, bayilerini ticari iş ortağının çok ötesinde, ailenin birer ferdi olarak gördüklerini bildiren Cenk Çimen şunları kaydetti:

"Markamızı güçlü kılan ve başarısının devamlılığını sağlayan unsurların başında bayilerimizle kurduğumuz aile ilişkisi geliyor. Aramıza 2007 yılında katılan Erdoğan Ailesi, Erdeğer Otomotiv adıyla Yalova’da binek, hafif ticari ve ağır ticari araçlarımızla hizmet vermeye başladılar. 2013 yılında Bursa’da Ford Trucks tesisini hizmete sokan Erdeğer Otomotiv kısa zamanda Ford Trucks markasını Marmara Bölgesinde lider konuma getirmeyi başardı. Şimdi de bu başarılarını Balıkesir’de 3.tesislerini açarak taçlandırıyorlar.

Şunu da eklemem gerekir ki, Erdeğer Otomotiv'in Yalova'daki Ford Binek ve Hafif Ticari Araçlar Tesisi, Ford Motor Company’nin en prestijli ödül programı olan “Chairman’s Award” Başkanlık Ödülü’nü 2013’ten bu yana 5 yıl üst üste almaya hak kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Erdoğan Ailesi’ne bu kıymetli yatırımları için teşekkür ediyor, Balıkesir’e ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

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Balıkesir Erdeğer Ford Trucks Ford Otosan Ford Trucks oç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen

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