Ford Trucks Balıkesir tesisi açıldı

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen, Ford Otosan olarak, Türkiye’nin en büyük ikinci sanayi kuruluşu olduklarının bilgisini verdi.

OPET’in Türkiye genelindeki bin 146, Balıkesir’deki 28’inci istasyonu Opet Erdeğer akaryakıt istasyonunun açılışında ise OPET Petrolcülük A.Ş. Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir hazır bulundu.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, açılışa Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, Erdeğer Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Erdoğan ve Ford Otosan’ın üst düzey yöneticileri katıldı.

İSTANBUL (AA) - Ford Trucks müşterilerine satış, servis, yedek parça ve ikinci el olmak üzere 4S konseptiyle hizmet verecek olan 10 bin metrekarelik alana kurulu Balıkesir Erdeğer Ford Trucks tesisinin açılışı gerçekleşti.

Yıllardır Türkiye'nin ve otomotiv sektörünün ihracat şampiyonu olarak, ülke ekonomisine büyük katkı sağladıklarını ifade eden Çimen, "Motoru, kabini ve aksıyla tamamen Türk mühendislerinin tasarladığı yerli kamyonu üretiyoruz. Hedefimiz, Ford Trucks ‘ı dünya markası haline getirmek. Bu hedefimizi gerçekleştirme yolunda büyük yatırım kararları aldık. Fabrikamıza, Ar-Ge ve teknolojiye yatırım yaptık. Organizasyonumuzu ve bayilerimizi tamamen yeniledik. Dünya standartlarının üstüne çıkardık." değerlendirmesinde bulundu.

Çimen kendilerini yönlendirenin her zaman müşterilerin sesi olduğuna dikkati çekerek, pazar paylarını geçen yıl itibarıyla tam 2 katına, yüzde 30’a çıkarmayı başardıklarını kaydetti.

İnşaat segmentinde de yüzde 39 pazar payı ile lider olduklarının bilgisini veren Çimen, Orta Doğu, Afrika, Türki Cumhuriyetler ve Doğu Avrupa’da bayi yapılanmalarını hızlandırdıklarını ifade etti.

Çimen bu yıl sonunda 40 ülkede distribütör ve bayi yapılanmalarını tamamlayacaklarını, 2020’de ise hedeflerini bu rakamı 50 ülkeye çıkarmak olduğunu bildirdi.