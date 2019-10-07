Ford Trucks, Batı Avrupa pazarında

İSTANBUL (AA) - Ford Trucks, Portekiz ve İspanya’da arka arkaya gerçekleştirdiği bayi açılışlarıyla küresel büyümesinde adım atarak Batı Avrupa pazarına giriş yaptı. Ford Otosan açıklamasına göre, Ford Otosan’ın kamyon üretim gücünün ve mühendislik yeteneğinin ulaştığı noktanın önemli bir göstergesi olan F-MAX ile 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ödülünün sahibi olan Ford Trucks, bu ödülün ardından yoğun ilgi gördü. Bugüne kadar bayilik ve distribütörlük yapılanmasını Orta Doğu, Afrika, Orta ve Doğu Avrupa’da geliştiren Ford Trucks, ITOY ödülüyle birlikte yeni bir aşamaya geçti. Global büyüme planlarında revizyona giderek Batı Avrupa’da bayi ağının oluşturulması sürecini erkene aldı. Türkiye merkezli bir marka olarak küresel büyüme sağlayan Ford Trucks, bayilik ve distribütörlük faaliyetlerini yıl sonu itibarıyla 44 ülkeye ulaştırmayı, 2023 sonunda ise en az 80 ülkede var olmayı hedefliyor. Kamyon üretiminde 60 yıla varan tecrübesini farklı ihracat pazarlarına ürün geliştirme yeteneğiyle birleştiren Ford Trucks, Ford’un dünya genelindeki tek ağır ticari araç üretim merkezi olarak, global rekabetin boyutlarını değiştiren araçlara imza atıyor.

- Batı Avrupa’da ilk adımları Portekiz ve İspanya ile atıyor Ford Trucks bölgedeki ilk tesislerini Portekiz ve İspanya’da hizmete açtı. Batı Avrupa pazarına giriş yapmasının yanı sıra global rekabetteki gücünü artırması açısından da Ford Trucks’a önemli katkılar sağlayacak bu iki pazar, Avrupa’nın Afrika’ya açılan kapısı niteliğinde. Akdeniz ve Atlantik Okyanusu’ndaki önemli limanları ile birer lojistik üssü de olan İspanya ve Portekiz, aynı zamanda otomotiv sektörünün en köklü olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Portekiz’de ilk tesisini Oneshop iş birliğiyle Lizbon’da açan Ford Trucks, 2021 yılına kadar diğer önemli şehirler Porto, Leira, Algarve ve Viseu’da yapılanmasını tamamlamayı planlıyor. İspanya’da ise otomotiv sektöründe 25 yıla yaklaşan deneyime sahip F-Trucks Automotive Hispania ile iş ortaklığı yapıyor. F Trucks Hispania’nın İspanya’nın önde gelen şehirlerinden Madrid, Barcelona, La Coruna, Bilbao, Seville, Zaragoza’da yer alan 9 farklı lokasyonu bundan sonra Ford Trucks tesisleri olarak hizmet vermeye başlıyor.

- "F-MAX ile aldığımız ödüller global Ford dünyasında prestijimizi artırıyor" Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford'un dünyadaki ürün geliştirme merkezi olarak Türkiye'de ürettiği araçlarla ağır ticari endüstrisinde ezber bozan bir konuma ulaşmasından mutluluk duyduklarını belirtti. Üretim, tasarım, teknoloji ve araç geliştirme anlamında ulaşılan noktanın en etkileyici göstergelerinden birinin ITOY ödülünü alan F-MAX'in olduğunu aktaran Yenigün, "Mühendisliği ve tasarımıyla tüm ağır ticari sektörü paydaşlarının beğenisini kazanan çekicimiz, ITOY’un ardından Avusturya ve son dönemde de Rusya gibi bir çok ülkede de Yılın Kamyonu ödüllerini toplayarak başarı yolculuğunu sürdürdüyor. Bu ödüller global Ford dünyasında prestijimizi önemli ölçüde artırıyor. Uluslararası pazarlarda yerli üretimle büyüyen, global ağını hızla büyüten bir şirket olarak ülkemizi yurtdışında en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Yenigün, F-MAX’in global büyüme planlarında hızlandırıcı yarattığını ve şu anda Asya, Avrupa ve Afrika'yı kapsayan üç kıtada bayilik ve distribütörlük ağı kurduklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"2019 sonuna kadar 44 ülkede faaliyet göstereceğimizi öngörüyoruz. F-MAX’in gördüğü yoğun ilgi üzerine global büyüme planlarımızı yeniden gözden geçirdik ve hedefimizi 2023 yılı sonu itibarıyla 80’i aşkın ülkede var olmak üzere bir adım öteye taşıdık. Batı Avrupa’daki distribütör şirketlerin ve önde gelen filoların da F-MAX’e en kısa sürede ulaşma yönündeki beklentisini gördük. Yetmişe yakın bayilik ve distribütörlük talebi almamız üzerine bölgedeki yapılanma planımızı erkene çektik. İlk distribütörlerimiz ile görüşmelerde hızla mesafe kat ettiğimiz, güçlü ağır ticari pazarlara sahip bulunan İspanya ve Portekiz’de anlaştık ve tesislerimizi hizmete açtık." - "İhracatımızın yüzde 50’sini Avrupa’ya gerçekleştireceğiz" Yenigün, Avrupa'nın ana ihracat pazarı olduğunu ve barındırdığı potansiyel ile büyüme stratejisinde büyük öneme sahip olduğunu belirterek, hedeflerinin ihracatın yüzde 50’sini Avrupa pazarlarına gerçekleştirmek olduğunu ifade etti. Bu noktada itici güçlerinin F-MAX olacağını ve yıl sonu itibarıyla Avrupa’daki kamyon satışlarının yüzde 70'inin F-MAX olmasını beklediklerine dikkati çeken Yenigün, "Avrupa’daki bayilik ve distribütörlük yapılanmamız tamamlandığında ise bu oranın yüzde 80’e çıkacağını öngörüyoruz. Bu kapsamda Batı Avrupa’da yeni ülkelerde de var olmak üzere görüşmelerimizi sürdürüyoruz. İtalya’daki yapılanmamızın bu yılın içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. Sonrasında öncelikli hedef pazarlarımız Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg olacak. Ford Trucks markamızla nihai hedefimiz tüm Avrupa’ya yayılmak." değerlendirmesinde bulundu.