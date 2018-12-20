Ford Trucks, off-road maratonu Dakar'da yarışacak

İSTANBUL (AA) - Ford Trucks, dünyanın en zorlu off-road maratonu Dakar’da yarışacak.

Ford Trucks'tan yapılan açıklamaya göre, Dakar Rallisi’nin 2019 edisyonu için geri sayım başladı.

Güney Amerika'da, Peru’nun Lima kentinde 6-17 Ocak 2019'da düzenlenecek maratonda Ford Trucks'ın desteklediği Belçikalı VDR Truck Racing de (VDR Kamyon Yarış Takımı) yarışacak. Dakar 2009 yarışının birincileri Yves Rutten ve Peter Van Delm'i bir araya getiren takım, bu yıl ilk kez Ford Trucks kamyonları ile rakiplerine karşı mücadele verecek.

Türkiye'de Ford Otosan, Belçika'da ise VDR Truck Racing, dünyanın en zorlu yarışına katılacak 2 prototip yarış kamyonunu geliştirmek için güçlerini birleştirdi.

Ford Trucks'ın Dakar 2019'a gönderdiği araçlar Ford Otosan Ar-Ge Merkezi'nin desteği ile tasarlandı, prototip olarak yarış parçaları ile Belçika'da VDR Racing atölyesinde yapıldı.

Daha sonra Ford Trucks mühendisleri ve VDR Truck Racing teknik ekibinin iş birliği ile montajı tamamlanan kamyonlar, gerçek ralli koşullarında test edilerek dünyanın en zorlu yarışına hazırlandı.