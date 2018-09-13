Ford Trucks'ın yeni çekicisi M-Sport'un hizmetinde

Açıklamada törendeki konuşmalarına yer verilen Ford Trucks Pazarlama Müdürü Topçu, Ford Trucks’ın global çapta motor sporlarına destek olduğunu belirterek, "Uluslararası ağır ticari pazarında en büyük üreticilerden biri olan Ford Trucks olarak, 55 yılı aşkın kamyon üretim tecrübemizi pazarın ihtiyaçlarını karşılayan ürün geliştirme becerimizle birleştiriyoruz. Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Türk Cumhuriyetlerin ardından büyümemizi Orta ve Doğu Avrupa’da devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, Ford Trucks, Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) mücadele eden M-Sport World Rally Team’e destek olmak amacıyla bu yılın ekim ayında piyasaya süreceği çekiciden ikisini, takımın İngiltere’deki yönetim merkezi M-Sport’un hizmetine verdi.

Topçu, uluslararası bir marka olarak, motor sporlarına yatırım yapmaya ve desteklemeye kararlılıkla devam ettiklerini, bu kapsamda ilk ortaklıklarını Ford GT yarış takımı ile FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda (FIA World Endurance Championship) yaptıklarını ve 3 yıldır verdikleri desteği sürdürdüklerini kaydetti.

Araçların dördünün, bu iş birliği kapsamında Ford GT’nin şampiyona sırasındaki naklini sağladığını belirten Topçu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bundan sonraki hedefimiz ise VDR Racing ile yaptığımız iş birliği kapsamında 2019 yılında Peru’da düzenlenecek Dakar Rallisi’ne girmek. Motor sporlarına verdiğimiz desteği bugün de burada M-Sport’a verdiğimiz destekle sürdürüyoruz. M-Sport gibi çok başarılı bir şirket ile iş birliği yapmaktan çok mutluyuz. Malcom Wilson ve ekibi, 1997'den beri çok başarılı bir şekilde dünya ralli pistlerinde mücadelesini sürdürüyor. Yeni çekicimizin bu vesileyle motor sporları sponsorluğumuzun bir parçası olması da bu iş birliğinin bizi sevindiren diğer bir tarafı... Sektörde standartları yeniden belirleyecek olan yeni çekicimizi, 19 Eylül'de Hannover'deki IAA fuarında dünyaya tanıtacağız.