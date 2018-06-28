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Foreign Policy: Erdoğan demokraside uzmanlaştı

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 10:31 | Son Güncelleme

Türkiye'deki 24 Haziran seçimlerinin ardından dünya basınında seçime ilişkin birçok yazı yazıldı.

Istanbul, 28 Haziran (DHA) - Türkiye'deki 24 Haziran seçimlerinin ardından dünya basınında seçime ilişkin birçok yazı yazıldı. Bunlardan biri de Foreign Policy’nin “Erdoğan demokraside uzmanlaştı” başlıklı yazısı oldu.
Foreign Policy yazarı Borzou Daragahi tarafından kaleme alınan köşe yazısında, “Tüm yapılan eleştirilere rağmen, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir seçimi nasıl kazanacağını biliyor” ifadeleri yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pazar günkü zaferinden iki gün önce hayranları tarafından internette yayılan ve Erdoğan’ın Nintendo’nun Super Mario’sunun yerine koyup “Superdoğan” olarak adlandırıldığı videodan da bahsedilen makalede

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