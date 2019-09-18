Forma aşkıyla önce imalata, sonra ihracata başladı

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, 2004 yılında 'Hayal et yeter' sloganıyla yola çıkan Spordem kurucusu eski futbolcu Metin Maden, Türkiye ve dünyanın çeşitli spor kulüplerinin forma ihtiyacını karşılıyor. Maden, profesyonel futbol hayatını bıraktıktan sonra forma aşkını bırakamadığı için bu işe yöneldiğini söyledi.

Yaklaşık 15 yıldır Antalya'da grafik tasarım odaklı reklam ve tanıtım çözümleri üreten Spordem, özel tasarımlı tanıtım ürünlerinin yanı sıra şirketler, aktivite grupları ve spor kulüpleri için de özel tasarım tişörtler, formalar, bayraklar, ödüller ve pek çok promosyon ürünü üretiyor. Kendisi de eski bir futbolcu olan Metin Maden'in aynı çatı altında 2006'da kurduğu 'Made in Design' firması grafik tasarım ürünlerine yönelirken, Spordem Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinin spor malzeme ihtiyaçlarını karşılıyor.

FUTBOLU BIRAKTI FORMA TUTKUSU DEVAM EDİYOR

Firmanın kurucusu Metin Maden, profesyonel futbol hayatını bıraktıktan sonra, forma aşkını bırakamadığını, her zaman içinde yaşattığı forma hayalinin peşinden gittiğini söyledi. Maden, "Yıllarca forma için ter döktüm. Amatör ve profesyonel futbol oynayan biri olarak, formayı bıraktıktan sonra elbette forma aşkından vazgeçmedim. Spor malzemeleri eksikliğini yaşayan biri olarak sorunlara sürekli çözüm odaklı yaklaştım ve işin mutfağında olmam gerektiğine karar verdim. Tekstil imalatına kendi firmamı kurarak girdim" dedi.