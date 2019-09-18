FİNANS

Forma aşkıyla önce imalata, sonra ihracata başladı

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2019 11:46 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, 2004 yılında 'Hayal et yeter' sloganıyla yola çıkan Spordem kurucusu eski futbolcu Metin Maden, Türkiye ve dünyanın çeşitli spor kulüplerinin forma ihtiyacını karşılıyor.

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, 2004 yılında 'Hayal et yeter' sloganıyla yola çıkan Spordem kurucusu eski futbolcu Metin Maden, Türkiye ve dünyanın çeşitli spor kulüplerinin forma ihtiyacını karşılıyor. Maden, profesyonel futbol hayatını bıraktıktan sonra forma aşkını bırakamadığı için bu işe yöneldiğini söyledi.

Yaklaşık 15 yıldır Antalya'da grafik tasarım odaklı reklam ve tanıtım çözümleri üreten Spordem, özel tasarımlı tanıtım ürünlerinin yanı sıra şirketler, aktivite grupları ve spor kulüpleri için de özel tasarım tişörtler, formalar, bayraklar, ödüller ve pek çok promosyon ürünü üretiyor. Kendisi de eski bir futbolcu olan Metin Maden'in aynı çatı altında 2006'da kurduğu 'Made in Design' firması grafik tasarım ürünlerine yönelirken, Spordem Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinin spor malzeme ihtiyaçlarını karşılıyor.

FUTBOLU BIRAKTI FORMA TUTKUSU DEVAM EDİYOR

Firmanın kurucusu Metin Maden, profesyonel futbol hayatını bıraktıktan sonra, forma aşkını bırakamadığını, her zaman içinde yaşattığı forma hayalinin peşinden gittiğini söyledi. Maden, "Yıllarca forma için ter döktüm. Amatör ve profesyonel futbol oynayan biri olarak, formayı bıraktıktan sonra elbette forma aşkından vazgeçmedim. Spor malzemeleri eksikliğini yaşayan biri olarak sorunlara sürekli çözüm odaklı yaklaştım ve işin mutfağında olmam gerektiğine karar verdim. Tekstil imalatına kendi firmamı kurarak girdim" dedi.

DÜNYAYA FORMA ÜRETİYOR

Almanya, Katar, Kazakistan ve Azerbaycan gibi ülkelerin birinci ve ikinci lig takımlarına forma üreten Maden, "Antalya merkezli firma olarak Türkiye'de önemli sayıda firmanın spor malzeme ihtiyacını karşılıyoruz. Modern ve inovatif teknoloji altyapımız sayesinde ihtiyacı olan kulüp ve spor mağazalarına sunduğumuz kaliteli ürün çıtasını her geçen gün yükseğe taşıyoruz. Spor hayatından edindiğim tecrübeler sayesinde Türk sporunun ve sporcu başarısının artmasına yenilikçi, gençleri spora özendirici özel ürünlerle katkı sunmaya çalışıyoruz" dedi.

İnsanların hayallerini gerçeğe dönüştürme misyonu ile yola çıktıklarını belirten Metin Maden, artık insanların kendilerine sunulan sınırlı sayıdaki tasarımla yetinmediğini, sevdikleri ve inandıkları ürünleri yaptırmayı tercih ettiklerini aktardı. Maden, "Artık trend kişiselleştirilmiş ürünler. İnsanlar artık tek bir logo ya da amblem için çok büyük paralar ödemektense, kendi beğendikleri tasarımları ürettirmeyi tercih ediyor. Bu noktada da Spordem olarak başarılı çalışmalar yapıyoruz. Dijital baskı teknolojilerinin sunduğu imkanlar sayesinde insanların hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyoruz. Forma üretimiyle sınırlı kalmayıp, dijital baskılı mont, yağmurluk, çift taraflı yelek, ayakkabı ve hatta havlu ve bornoz üretiyoruz" diye konuştu.

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