ODTÜ’lü öğrenciler, 200 kilometrelik test sürüşü ile geliştirdikleri Devrim19 FNSS ile 5-11 Ağustos'ta, Almanya Hockenheimring pistinde düzenlenecek Formula Student Germany yarışına katılacak.11 farklı bölümden 50 öğrencinin birlikte çalıştığı takım, Almanya yarışından hemen sonra, 12-18 Ağustos'ta, Çekya Autodrom Most pistindeki Formula Student Czech Republic yarışına da katılarak Türkiye'yi temsil edecek.

GÖKSEL YILDIRIM - Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ/METU) Makine ve İnovasyon Topluluğu öğrencilerinden oluşan METU Formula Racing takımı, yarış aracı Devrim19 FNSS ile Almanya ve Çekya'daki uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecek.

Takımın Teknik Kaptanı Utku Can Tuğutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl önce motor sporlarına meraklı bir mühendis grubu olarak yola çıktıklarını söyledi.

Tuğutlu, ilk olarak aracın kağıt üzerindeki tasarımıyla İngiltere'de bir yarışmaya katıldıklarını ve mühendislik tasarımında "En İyi Tasarım" ödülü aldıklarını ifade ederek, bunun güvenlerini artırdığını, takımlarını geliştirdiklerini ve sponsor desteğiyle geçen yıl İtalya'da aracı üreterek yarıştıklarını belirtti.

İtalya'daki yarışmada ilk sene takımları içerisinde birinci olduklarını dile getiren Tuğutlu, "İngiltere ve İtalya'dan ödülle döndük. Bu sene de aracımızı geliştirip, eksiklerinin üzerine koyarak Almanya ve Çekya'da Devrim19 FNSS aracımızla mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Yarışmanın motor sporları gibi dursa da mühendislik odaklı bir yarışma olduğuna işaret eden Tuğutlu, hızlanma, viraj kabiliyeti, dayanıklılık gibi kriterlerde aracın kabiliyetlerinin ölçüldüğünü söyledi. Tuğutlu, "Bu kabiliyetleri sağlayabilecek, yarışma kurallarına uygun bir araç yaptık." dedi.