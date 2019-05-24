"Fotoğraf paylaşımları seyahat tercihlerini etkiliyor"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) Turizm Sektörü Dijitalleşme Yol Haritası Raporu'nda yer alan bilgiye göre, seyahat edenlerin yüzde 60'ı seyahat araştırmalarının bir parçası olarak arkadaşlarının paylaştığı video ve fotoğrafları, yüzde 81'i ise yorum sitelerini kullanıyor.

İnternet ve sosyal medyanın kullanımının artmasıyla birlikte yapılan yorumlar, fotoğraflar, blog yazıları ve benzeri paylaşımlar seyahat edeceklerin karar verme ve satın alma süreçlerinde önemli rol oynuyor.

Nerede ve ne zaman, hangi tür tatil planının tatil yapılacağına ilişkin araştırma süreçlerinde kişisel tercihleri, internet ve sosyal medya etkilemeye başladı.

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - İnternet ve sosyal medyanın kullanımının artmasıyla birlikte yapılan yorumlar, fotoğraflar, blog yazıları ve benzeri paylaşımlar seyahat edeceklerin karar verme ve satın alma süreçlerinde önemli rol oynuyor.

Tatilcilerin yaptıkları tatilin ardından özellikle otelleri konum, fiyat performansı, oda, yüzme, yemek ve hizmet kalitesiyle ilgili yaptığı değerlendirme sonucunda tavsiye ettiği puanlandırma, karar verme sürecinde olan diğer tatilcileri ciddi anlamda etkiliyor.

- "Aile tatillerini gençler belirliyor"

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, fotoğraf paylaşımlarının seyahat tercihlerini etkilediğini belirterek, "İnsanlar artık fotoğraflarda gördükleri yerleri deneyimlemek için seyahat etmeye başladı. Dolayısıyla dijitalleşmenin etkisinin turizme etkisi diğer alanlara göre çok yüksek. Dünyadaki en büyük turizm pazarlama kanallarının hepsi dijital anlamda son derece ileri teknoloji kullanıyorlar. Biz de sektörümüzü buna hazır hale getirmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz." diye konuştu.

Bütün turistlerin artık gittiği yerdeki insanlar gibi yaşayarak orayı deneyimlemek istediğine işaret eden Bağlıkaya, "Kapadokya'daki otel konseptleri buna bir örnek olabilir." dedi.