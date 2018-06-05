Yatırıma sağlanacak nitelikli personel desteği ise azami 57 milyon lira olacak. Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katını geçmemek üzere 5 yıl süreyle uygulanacak.

Buna göre, söz konusu yatırım, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, KDV iadesi, kurumlar vergisi indirimi, gelir vergisi stopajı desteği, nitelikli personel desteği, faiz desteği gibi yardımlardan yararlanacak.

Enerji desteği kapsamında, işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 260 milyon lirayı aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'si karşılanacak.

Ayrıca söz konusu yatırıma, 300 milyon lirayı aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl faiz veya kar payı desteği sağlanacak. Faiz desteği, sabit yatırım tutarının yüzde 80'ine kadar bir veya birden fazla aracı kurumdan kullanılacak Türk lirası, döviz veya dövize endeksli yatırım kredilerine ödenen faiz veya kar payının yüzde 80'i Ekonomi Bakanlığınca karşılanmak üzere itfa planının Bakanlığa gönderildiği tarihten itibaren yapılacak kredi geri ödemeleri için uygulanacak.

- Yatırım süresi 6 yıl

Malatya'da yapılacak fotovoltaik güneş paneli üretim tesisi için yatırım süresi, başlangıç tarihi 11 Aralık 2017 olmak üzere 6 yıl olarak öngörülüyor. Yatırımın bu sürede bitirilememesi halinde Ekonomi Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilecek.

Öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 1 milyar 607 milyon 835 bin 360 lira olan projenin bin 590 kişilik ilave istihdam ve 20 nitelikli personel istihdamı sağlaması bekleniyor.

Söz konusu yatırımla yılda 500 MWp fotovoltaik güneş paneli üretilmesi hedefleniyor.

