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Fotovoltaik güneş paneli üretiminde "süper teşvik" şartları

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 16:55 | Son Güncelleme

Atayurt İnşaat AŞ'nin, Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında Malatya'da yapacağı 1,6 milyar liralık fotovoltaik güneş paneli üretim tesisi yatırımıyla bin 590 kişilik ilave istihdam sağlanacak - Söz konusu yatırıma, 300 milyon lirayı aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl faiz veya kar payı desteği verilecek

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında Atayurt İnşaat AŞ tarafından Malatya'da yapılacak fotovoltaik güneş paneli üretim tesisi yatırımına sağlanan desteğin detayları belli oldu.

Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, söz konusu yatırım, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, KDV iadesi, kurumlar vergisi indirimi, gelir vergisi stopajı desteği, nitelikli personel desteği, faiz desteği gibi yardımlardan yararlanacak.

Kurumlar vergisi indirimi alacak yatırım için vergi indirim oranı yüzde 100, yatırıma katkı oranı yüzde 50 ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı yüzde 100 olacak.

Söz konusu proje, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl sigorta primi işveren hissesi desteğiyle 10 yıl süreli gelir vergisi stopajı desteğinden de yararlanacak.

Yatırıma sağlanacak nitelikli personel desteği ise azami 57 milyon lira olacak. Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katını geçmemek üzere 5 yıl süreyle uygulanacak.

Enerji desteği kapsamında, işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 260 milyon lirayı aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'si karşılanacak.

Ayrıca söz konusu yatırıma, 300 milyon lirayı aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl faiz veya kar payı desteği sağlanacak. Faiz desteği, sabit yatırım tutarının yüzde 80'ine kadar bir veya birden fazla aracı kurumdan kullanılacak Türk lirası, döviz veya dövize endeksli yatırım kredilerine ödenen faiz veya kar payının yüzde 80'i Ekonomi Bakanlığınca karşılanmak üzere itfa planının Bakanlığa gönderildiği tarihten itibaren yapılacak kredi geri ödemeleri için uygulanacak.

- Yatırım süresi 6 yıl

Malatya'da yapılacak fotovoltaik güneş paneli üretim tesisi için yatırım süresi, başlangıç tarihi 11 Aralık 2017 olmak üzere 6 yıl olarak öngörülüyor. Yatırımın bu sürede bitirilememesi halinde Ekonomi Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilecek.

Öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 1 milyar 607 milyon 835 bin 360 lira olan projenin bin 590 kişilik ilave istihdam ve 20 nitelikli personel istihdamı sağlaması bekleniyor.

Söz konusu yatırımla yılda 500 MWp fotovoltaik güneş paneli üretilmesi hedefleniyor.

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Atayurt İnşaat AŞ fotovoltaik güneş paneli proje bazlı teşvik sistemi süper teşvik

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