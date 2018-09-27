Fox, Sky hisselerini Comcast'e satma kararı aldı

Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch'un sahibi olduğu "21st Century Fox" adlı şirket, İngiliz yayın kuruluşu Sky grubu içindeki yüzde 39'luk hisse payını Comcast'e satma kararı aldığını duyurdu.
Fox'tan yapılan açıklamada, "Comcast'in Sky'ı satın alacak olması nedeniyle Sky'ın içindeki yüzde 39'luk Fox hisse payının Comcast'e satılmasına karar verdik." ifadesi kullanıldı.
Sky grubunun yüzde 61'lik hissesinin satışı için cumartesi İngiltere'de düzenlenen ihalede Comcast ile Fox teklif vermiş ve ihaleyi Amerikalı kablolu TV şirketi Comcast kazanmıştı.
Fox'un bugün aldığı karar, Murdoch'ın Sky ile yaklaşık 30 yıllık ilişkisinin sona erdiği anlamına geliyor.
Murdoch'ın Sky Television adlı şirketi 1990'da İngiliz yayın kuruluşu British Satellite Broadcasting ile birleşmiş ve Sky grubu kurulmuştu.
Borsa İstanbul: Siber saldırı söz konusu değil
İlk yerli, milli ve renkli patates hasat edildi
17 yıllık mesleğini bıraktı, kilosu 100 dolardan şeker otu ihraç ediyor
Nasdaq, Borsa İstanbul'dan çıktı
TÜKSİAD Başkanı Hüsamettin Karaman açıkladı! Kuru yemişlerin genelinde yüzde 30'luk zam
Benzine 17, motorine 16 kuruşluk zam pompadan döndü
Dolar ne kadar? 26 Eylül dolar kuru ve yorumları
ÖTV indirimi geldi ama... Otomotiv sektöründe 'kredi' endişesi
Dolar ne kadar? 25 Eylül 2018 dolar yorumları
Alman Porsche, dizel otomobil üretmeyecek
Turizmde Türkiye çağrısı: Yüzde 300 artış bekleniyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum