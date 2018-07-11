Fox Sky için teklifini 32.5 milyar dolara yükseltti

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Temmuz (DHA) - 21st Century Fox, İngiliz yayın kuruluşu Sky için teklifini hisse başına 10.75 sterlinden 14 sterline yükseltti. ABD merkezli Comcast ile Sky için tekliflerini uzun bir süredir yarıştıran 21st Century Fox’un bu son teklifiyle anlaşmanın değeri 32.5 milyar dolara yükseldi.

İngiliz Sky’ı almak için ABD’li yayın kuruluşları, 21st Century Fox ve Comcast “teklif yarışı” 18 aydır sürüyor.

CNBC’de yer alan habere göre Sky’ın yüzde 39’luk hissesini elinde bulunduran, ünlü medya patronu Rupert Murdoch’a ait 21st Century Fox, anlaşma için bağımsız otoritelerin de onayını garantilediğini söyledi.

Sky, Netflix ve Amazon gibi yeni medya kanallarıyla rekabet etmek için faaliyetlerini Avrupa’ya genişletmek isteyen medya şirketleri için çok talep gören bir medya şirketi. Birleşik Krallık, Almanya ve İtalya’da “ödemeli-TV” alanında lider olan Sky, aynı zamanda geniş bant ve mobil telefon hizmetleri de veriyor.

CNBC’nin de ana şirketi olan ABD’li Comcast, Sky’ı almak için en son hisse başına 12.50 sterlin teklif etmişti.



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