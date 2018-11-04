Fransa ve İspanya'daki bebeklerin meyve püresi Erzincan'dan

ERZİNCAN (AA) - BARIŞ YALÇINKAYA - Erzincan'da yürütülen proje çerçevesinde yetiştirilen elmalar, kentteki bir fabrikada işlendikten sonra bebek püresi ve maması yapılmak üzere Fransa ve İspanya'ya satılıyor.

Kentte Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce bir süre önce hayata geçirilen "Elma Entegre Mücadele Projesi"nden olumlu sonuçlar alındı.

Proje kapsamında üretilen elmalar burada kurulu Tunay Gıda Fabrikası'nda işlenerek konsantre hale getiriliyor, ardından bir diğer firma tarafından, özel olarak hazırlanmış varillere yerleştirilerek bebek gıdalarında kullanılmak üzere Fransa ve İspanya'ya ihraç ediliyor.

Erzincan Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin bölgenin önemli meyvecilik merkezlerinden olduğunu söyledi.

Üzümlü ilçesinin Karakaya köyü başta olmak üzere kent genelinde organik meyve üretildiğini dile getiren Şahin, ildeki iyi tarım uygulamalarının her geçen gün arttığını ifade etti.

Şahin, "Elma Entegre Mücadele Projesi" kapsamında bölgede üretilen elmaların kentteki bir fabrikada konsantre hale getirildiğini belirterek, "Bu işlem son yıllarda bizim arzu ettiğimiz, hedeflediğimiz konulardan birisiydi. Özellikle İspanya ve Fransa'da çeşitli bebek mama ve pürelerinde ve ülkemizde de bebek mamalarında konsantre ham madde olarak ilimizdeki meyveler kullanılıyor." dedi.