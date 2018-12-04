FİNANS

Fransa’da akaryakıt vergileri altı aylığına askıya alındı

FİNANS HABERLERİ  | 04.12.2018 15:28 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Aralık (DHA)

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