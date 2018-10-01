FİNANS

Fransa'da hayvancılık zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2018 09:36 | Son Güncelleme

Uluslararası Hayvancılık Fuarı, 3-5 Ekim'de Fransa'nın Clermont-Ferrand kentinde kapılarını açacak

Uluslararası Hayvancılık Fuarı (Sommet de L'elevage), 3-5 Ekim'de Fransa'nın Clermont-Ferrand kentinde açılacak.

Avrupa'nın en büyük hayvancılık fuarı olan Sommet de L'elevage'in bu yıl 27'ncisi düzenlenecek. Clermont-Ferrand'da 180 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek fuarda, 32 ülkeden bin 500 katılımcı yer alacak.

2 bin baş hayvanın sergileneceği, 95 bine yakın ziyaretçinin beklendiği "hayvancılık zirvesi", sergilenen ürünler dolayısıyla dünyadaki en büyük ihtisas fuarları arasında bulunuyor.

Fuarda, heyetlerin katılımıyla Fransa Hayvancılık ve Genetik Birliği ile ortaklaşa Büyük Uluslararası Hayvancılık Gecesi düzenlenecek. Gecede, fuarda sergilenen tüm hayvan ırklarının sunumunun yapılması planlanıyor.

Ayrıca, hayvan yarışmaları, teknik yenilikler, iş görüşmeleri, mesleki faaliyetler ve tarımla ilgili güncel konularda konferanslar da fuar gündeminde bulunuyor.

Fuara, Türkiye'den de Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Osman Uzun, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç ve beraberindeki heyet katılacak.

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