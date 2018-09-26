Fransa'da Türk firmasınca yapılan okulda eğitim başladı

Meslek lisesi olarak eğitim hizmetinin sunulacağı EREA Simone Veil adlı okulun açılışına Centre-Val de Loire Bölgesi Konsey Başkanı François Bonneau, bölgenin eğitim hizmetlerini yürüten kurumu olan EREA’nın Başkanı, Simone Veil Müdiresi Christine Bordes, okulun öğretmen ve öğrencileri ile davetliler katıldı.

200 öğrencinin eğitim göreceği okulun yapımını yeni nesil konteyner modeliyle gerçekleştirdiklerini belirten Önal, şunları kaydetti:

"Fransa gibi ülkelerde özellikle kamu binalarının yapı kriterleri oldukça fazla. Karmod olarak yakaladığımız kalite standartımızla Avrupa'da farklı kamu projelerinin da yapımını gerçekleştiriyoruz. Mobil hızlı kurulum özelliğiyle bu bina Fransa’da okul amaçlı kullanım için bir ilk oldu. Eğitim yetkilileri, başlangıçta 5 yıllık kullanım için bir planlama yapmışlar. Ancak kurulum sonrası oldukça modern bir bina ortaya çıkınca mevcut planlamalarını uzun dönemli kullanım için yeniden revize ettiler. Bu da bir Türk markası olarak bizi ayrıca mutlu etti. Özellikle öğrenciler açılışta gördükleri yeni okul binası için olumlu izlenimlerini ifade ettiler.

Tek katlı yatay mimaride projelendirilen bin 127 metrekarelik okulumuzda 10 adet dersliğin yanı sıra teknoloji sınıfı, görsel sanatlar atölyesi, müzik etkinlik atölyesi, bilgisayar atölyesi, özel etkinlik atölyesi, laboratuvar ve kütüphanenin yer aldığı 7 ayrı bağımsız sınıf bulunuyor. Binada ayrıca, yönetim odası, öğretmenler odası, kantin, WC ve engelli WC alanları yer alıyor. Ön üretimi Karmod tesislerimizde gerçekleştirilip demonte olarak sevk edilen okul yapısında kullanılan klima sistemlerine kadar her detay Türkiye'de hazırlanan üretimlerle gerçekleştirildi."

