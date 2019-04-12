"Fransa'nın kararı vizyonsuzluğun örneği"

İSTANBUL (AA) - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 11 Nisan 2019 tarihinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yayımladığı bir kararname ile 24 Nisan'ı "Anma Günü" ilan etmesiyle ilgili kararını kınadı.

İKV'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Zeytinoğlu, Fransa gibi Türkiye ile ikili siyasi ve ticari ilişkileri güçlü bir devletin kısa vadeli çıkarlar uğruna yapıcı ve vizyoner olmaktan son derece uzak olan bu kararını kınadığını belirtti.

Zeytinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı Anma Günü olarak ilan eden bir kararnameye imza atmasını kınıyoruz. Kısa vadeli siyasi çıkarlar uğruna Fransa ile güçlü siyasi, tarihi ve ekonomik bağları bulunan Türkiye ile ilişkilerin zedelenmesi ne yazık ki vizyonsuzluğun açık bir örneğidir. Bugün yaklaşık 7 milyar 300 milyon dolar ile Fransa, Türkiye’nin en büyük 7. ihracat pazarıdır. Fransa'dan ithalatımızın da yaklaşık 7 milyar 400 milyon dolar olduğunu dikkate alırsak iki ülke arasında 15 milyar dolara yaklaşan bir ticaret hacminden bahsediyoruz.