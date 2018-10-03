Fransa'ya 1 milyar dolarlık konfeksiyon ihracatı hedefi

İZMİR (AA) - Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, hedeflerinin, yılı, Fransa'ya 1 milyar doların üzerinde ihracatla kapatmak olduğunu belirtti.

Sertbaş, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın en prestijli tekstil ve hazır giyim fuarı olarak kabul edilen "Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı"na 29 firma ile katıldıklarını ve bunun Türkiye'den bugüne kadarki en yüksek katılım olduğunu dile getirdi.

Bu tür fuar katılımlarının Türk konfeksiyon sektörünün 2023 hedeflerine ulaşması adına önemli olduğunu ifade eden Sertbaş, Ege İhracatçı Birlikleri 13. Moda Tasarım Yarışması finalistlerinden 5'inin Fransa'daki fuarı ziyaret etmelerini sağladıklarını kaydetti.

Fransa'nın 2017'de 22 milyar 500 milyon dolarlık konfeksiyon ürünlü ithal ettiğine dikkati çeken Sertbaş, şunları kaydetti:

"Türkiye, Fransa'nın konfeksiyon ithalatında yüzde 6'lık pay ile dördüncü sırada. Avrupa'da ise ikinci büyük tedarikçi konumunda. Türkiye'nin Fransa'ya konfeksiyon ihracatı 2018 yılının ocak-eylül döneminde yüzde 9 artarak 680 milyon dolara yükseldi. Fransa, Türkiye'nin konfeksiyon ürünleri ihracatında Almanya, İspanya, İngiltere ve Hollanda'nın ardından 5. büyük pazar konumunda bulunuyor. Hedefimiz, 2018 yılını, Fransa'ya 1 milyar doların üzerinde ihracatla kapatmak."

