FİNANS

Fransa'ya meyve sebze ihracatında 100 milyon dolar hedefi

FİNANS HABERLERİ  | 03.11.2018 13:11 | Son Güncelleme

Fransa'ya meyve sebze ihracatında 100 milyon dolar hedefi

İZMİR (AA) - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Fransa'ya yapılan meyve sebze ürünleri ihracatının arttığını belirterek bu pazarda kısa vadede 100 milyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşmayı öngördüklerini bildirdi.

EİB'den yapılan açıklamaya göre, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğince, SIAL Paris Uluslararası Gıda Fuarı'nda açılan stantta Türk ürünleri tanıtıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Birlik Başkanı Hayrettin Uçak, Hong Kong, Çin ve Rusya'daki gıda fuarlarının ardından 21-25 Ekim'de SIAL Paris Fuarı'na katıldıklarını belirtti.

SIAL Paris'in dünyanın en büyük gıda fuarlarından biri olduğuna işaret eden Uçak, 155 bin profesyonelin ziyaret ettiği fuarda Türkiye'nin katılımcı açısından Fransa, İtalya ve İspanya'dan sonra dördüncü sırada yer aldığına dikkati çekti.

Uçak, Türkiye'nin meyve sebze mamulleri ihracatının 2018 yılının Ocak - Ekim döneminde yüzde 11'lik artışla 1 milyar 286 milyon dolara yükseldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Fransa'ya ihracatımız ise yüzde 4'lük artışla 35 milyon 162 bin dolara yükseldi. Fransa, meyve sebze mamulleri ihracatında Türkiye geneli en fazla ihracat yaptığımız 9'uncu ülke konumunda. Ege Bölgesi'nden yapılan ihracatta ise 16,3 milyon dolar ile 7'nci sırada. Fransa pazarı ihracatımızı çok daha fazla artırabileceğimiz ve kısa vadede 100 milyon dolara ulaşabileceğimiz potansiyele sahip."

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Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fransa Hayrettin Uçak

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