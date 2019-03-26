Fransız firması İngiltere’ye hava yolu ile ilaç sevkıyatı için hazırlık yapıyor

LONDRA (AA) - Fransız ilaç firması Sanofi, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşma olmadan ayrılması halinde ülkeye ilaç tedarik edilmesinde aksaklıkların yaşanmaması için hava yolunun kullanılması için hazırlıkların yapıldığını bildirdi.

Halihazırda İngiltere’nin en büyük üçüncü grip aşısı tedarikçisi konumunda bulunan Fransız ilaç firması Sanofi, anlaşmasız Brexit ihtimaline karşı hazırlandığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, İngiltere’nin AB’den anlaşma olmadan ayrılması halinde kara yolunda oluşabilecek gecikmelerin ve aksaklıkların önüne geçilmesi için özellikle grip aşısı tedarikinin hava yolu ile gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanofi İngiltere Direktörü Hugo Fry, grip aşılarının stoklanmasının mümkün olmadığını belirterek, şunları kaydetti: “Farklı yolların kullanılması için hazırlık yapıyoruz. Eğer zorunda kalırsak İngiltere’ye hava yolu ile ilaç ulaştıracağız.”

Hava yolunun kullanılmasının ilaçların maliyetini artıracağının belirten Fry, “Biz bu maliyeti çekeceğiz. İnsanların, hastalarımızın sağlığı bizim birincil önceliğimiz." değerlendirmesinde bulundu.