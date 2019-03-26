FİNANS

Fransız firması İngiltere’ye hava yolu ile ilaç sevkıyatı için hazırlık yapıyor

FİNANS HABERLERİ  | 26.03.2019 18:03 | Son Güncelleme

Sanofi, İngiltere’nin AB’den anlaşma olmadan ayrılması halinde kara yolunda oluşabilecek gecikmelerin ve aksaklıkların önüne geçilmesi için hazırlık yapıldığını açıkladı - Sanofi İngiltere Direktörü Hugo Fry: - "Grip aşılarının stoklanması mümkün değil. Bu nedenle farklı yolların kullanılması için hazırlık yapıyoruz. Eğer zorunda kalırsak İngiltere’ye hava yolu ile ilaç ulaştıracağız”

LONDRA (AA) - Fransız ilaç firması Sanofi, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşma olmadan ayrılması halinde ülkeye ilaç tedarik edilmesinde aksaklıkların yaşanmaması için hava yolunun kullanılması için hazırlıkların yapıldığını bildirdi.

Halihazırda İngiltere’nin en büyük üçüncü grip aşısı tedarikçisi konumunda bulunan Fransız ilaç firması Sanofi, anlaşmasız Brexit ihtimaline karşı hazırlandığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, İngiltere’nin AB’den anlaşma olmadan ayrılması halinde kara yolunda oluşabilecek gecikmelerin ve aksaklıkların önüne geçilmesi için özellikle grip aşısı tedarikinin hava yolu ile gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanofi İngiltere Direktörü Hugo Fry, grip aşılarının stoklanmasının mümkün olmadığını belirterek, şunları kaydetti: “Farklı yolların kullanılması için hazırlık yapıyoruz. Eğer zorunda kalırsak İngiltere’ye hava yolu ile ilaç ulaştıracağız.”

Hava yolunun kullanılmasının ilaçların maliyetini artıracağının belirten Fry, “Biz bu maliyeti çekeceğiz. İnsanların, hastalarımızın sağlığı bizim birincil önceliğimiz." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere için diğer aşıların ve insülin iğnelerinin 12 ay boyunca stoklanabileceğinin altını çizen Fry, “Herkesin aşılarına ve ilaçlarına ulaşabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz.” ifadesini kullandı.

İngiltere’nin AB’den anlaşma olmaksızın ayrılması halinde Fransa’dan İngiltere’ye geçiş yapılan Calais bölgesinde uzun TIR kuyruklarının oluşması, gümrük kontrolleri nedeniyle ürünleri tedarikinde haftalar sürebilecek aksamaların olması bekleniyor.

İngiliz yayın kurumu BBC daha önce İngiliz sağlık sistemindeki (NHS) hastanelerin ilaçların stoklanması nedeniyle bazı ilaçların tedarikinde zorluk yaşadığını bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Brexit İlaç ingiltere Sanofi tedarik

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