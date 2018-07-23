Fransız siber suç çetesi üyesi Tayland’da yakalandı

Ayşegül Acar / İstanbul, 23 Temmuz (DHA) - Avrupa Polis Teşkilatı Europol, "Rex Mundi" adlı siber gasp çetesi üyesi Fransız vatandaşını Tayland’da gözaltına aldırdı. Global antivirüs yazılım kuruluşu ESET, çetenin çalışmalarını ve ülkeler arasındaki suçlu takibini inceledi.

Siber suçlulara savaş ilan eden Europol ve birlikte çalıştığı yerel polis teşkilatları, küresel düzeyde gözaltılar gerçekleştiriyor. Kuruluş son olarak,2012'den beri faaliyet gösteren bir hack ve siber gasp topluluğu olduğu bilirilen ve latincede “Dünyanın Kralı” anlamına gelen Rex Mundi’yi hedef aldı.

Küresel antivirüs yazılım kuruluşu ESET’in edindiği bilgilere göre Europol, Rex Mundi suç çemberine karıştığından şüphelenilen sekiz Fransız vatandaşının tutuklandığını duyurdu. Tutuklamalar dizisinin sonuncusu, Fransız uluslararası tutuklama emri üzerine harekete geçen Tayland polisi tarafından yapıldı. Bu yılın Mayıs ayında tutuklanan kişi‚ kodlama yeteneklerine sahip bir Fransız vatandaşı olarak tanımlandı. Bu, Haziran ve Ekim 2017'de Fransız polisi tarafından yakalanan çete üyeleri olduğuna inanılan yedi kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan bir operasyon oldu.

Rex Mundi, Avrupa'da çoğunlukla şirketlere zarar veren çok sayıda hack ve sibar gasp kampanyasıyla isim yaptı. 2014 yılında ESET’in de rapor ettiği çete, genellikle kurumsal ağlara sızarak fidye talep etmek için hassas verileri şifreledi ve internette yaymakla tehdit etti. Faaliyetleri 2012 yazına kadar uzanan çete, başlangıçta Twitter'da kendisini övüyordu daha sonraları ise düşük profil çizmeye başladı.

Mayıs 2017'de İngiltere merkezli bir firmanın müşteri bilgilerinin çalındığını iddia etmesinin hemen ardından güvenlik birimlerinin gözü gruba çevrildi.Çetenin bir üyesi daha sonra şirketi aradı ve verileri halka açmamak için 580 bin Euro veya sızıntının nasıl gerçekleştiğini açıklamak şartı ile de 825 bin Euro değerinde bitcoin talep etti. Europol'a göre, suçlular şirketin ödeme yapmadığı her gün için 210 bin Euro fidye istediler. Şirket ödemeyi reddetti ve İngiliz Polisi ile iletişime geçti. İngiliz Polisi de gerekli bilgileri toplayarak Fransız Polisi ve Europol'a iletti. Edinilen bilgiye göre ‘bir saat içinde‘, Europol'un 7/24 Operasyon Merkezi, mevcut bilgiler ile bir Fransız vatandaşına ulaşmayı başardı.

Fransız polisi, daha sonra Haziran 2017'de grubun beş şüpheli üyesine karşı harekat başlattı ve Ekim ayında iki tanesine daha ulaştı. Ana şüpheli, son gasp kampanyasındaki rolünü kabul etmekle birlikte ihlalin kendisinin derin internette kiraladığı bir hacker tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. (Fotoğraflı)



