FİNANS

Fransız Total, Rus LNG projesine ortak oldu

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 09:15 | Son Güncelleme

Fransız enerji şirketi Total, Rus Novatek'in ana hissedarı olduğu Arktik LNG 2 projesine yüzde 10'luk payla ortak oldu

ST. PETERSBURG (AA) – Fransız enerji şirketi Total’in, Rus enerji şirketi Novatek tarafından yürütülen Arktik LNG 2 projesine yüzde 10’luk payla ortak olduğu bildirildi.

Novatek’ten yapılan açıklamaya göre, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un hazır bulunduğu törende, ortaklık anlaşması Novatek Yönetim Kurulu Başkanı Leonid Mihelson ve Total’in Üst Yöneticisi Patrick Pouyanne tarafından imzalandı.

Total’in yüzde 10 hisseyle ortak olduğu Arktik LNG 2 projesinin toplam değerinin 25,5 milyar doları bulduğu ve anlaşmanın 2019’un ilk çeyreğine kadar işlerlik kazanacağı kaydedildi.

Arktik LNG 2 kapsamında 2022’den itibaren yıllık yaklaşık 20 milyon ton sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) üretilmesi planlanırken, projeye Çinli ve Suudi şirketlerin de ilgi gösterdikleri belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
LNG Novatek rusya Total

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