FSB-ODKA kırılganlıklar ve bölgesel finansal istikrarı görüştü

İstanbul, 6 Mayıs (DHA) - İstanbul’da toplanan, Finansal İstikrar Kurulu (FSB) Ortadoğu ve Kuzey Afrika (ODKA) Bölgesel Danışma Grubu, kırılganlıklar ve bölgesel finansal istikrar konuları, ODKA bölgesinde finansal piyasaların bölümlenmesi ve gösterge faiz oranı reformlarının bölgenin finansal sistemi üzerindeki etkilerini görüştü.

Merkez Bankası'ndan yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi:

"Çalışmalarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Murat Çetinkaya ve Katar Merkez Bankası Başkanı Sayın Abdulla Saoud Al-Thani’nin eş başkanlığında yürütmekte olan FSB-ODKA Bölgesel Danışma Grubu’nun onbeşinci toplantısı 4 Mayıs 2019 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

"Toplantıya, ülkemizin yanı sıra üye ülkelerden Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Katar, Lübnan, Suudi Arabistan, Tunus, Umman ve Ürdün ile Kanada ve Hollanda merkez bankaları katılım sağlamıştır.

"Toplantıda, kırılganlıklar ve bölgesel finansal istikrar konuları, ODKA bölgesinde finansal piyasaların bölümlenmesi ve gösterge faiz oranı reformlarının bölgenin finansal sistemi üzerindeki etkileri ele alınmıştır.

"Grup ayrıca, finansal istikrar izleme çerçeveleri hakkında bilgi alışverişinde bulunmuştur.

"Grubun hâlihazırdaki üyeleri Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Cezayir, Fas, Katar, Kuveyt, Lübnan, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye, Umman ve Ürdün’den finans ve denetim otoriteleri ile merkez bankası başkanlarıdır."



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