FİNANS

FT: Anlaşmasız Brexit acil petrol rezervlerini azaltacak

FİNANS HABERLERİ  | 22.08.2019 10:51 | Son Güncelleme

Financial Times (FT) gazetesi, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşma olmadan ayrılmasının (Brexit) acil petrol rezervleri üzerinde de olumsuz etkisi olacağını yazdı.

İstanbul, 22 Ağustos (DHA) - Financial Times (FT) gazetesi, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşma olmadan ayrılmasının (Brexit) acil petrol rezervleri üzerinde de olumsuz etkisi olacağını yazdı.
Gazeteye göre bu durumda Birleşik Krallık'ın rezervleri yüzde 50'den fazla azalacak.
FT'nin haberine göre, Birleşik Krallık İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanlığı yetkilileri, AB kuralları gereği, birliğe üye her ülke 61 günlük petrol tüketimini rezerv olarak tutmak zorunda. Bu da Birleşik Krallık için 11 milyon tona ya da yaklaşık 85 milyon varil petrole karşılık geliyor.
Birleşik Krallık hükümeti ise, bu miktarın Brexit sonrası, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) kuralları olan 4.5 milyon tona, ya da yaklaşık 35 milyon varile ineceğini açıkladı.
Birleşik Krallık petrol endüstrisi de, ABD ve Birleşik Krallık ile İran arasındaki gerginliklerin, Ortadoğu'dan petrol nakliyesine önemli bir tehdit oluşturduğu uyarısı yaptı.

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