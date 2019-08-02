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Fuar turizminde Eskişehir'in yıl sonu hedefi 500 bin ziyaretçi

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2019 11:52 | Son Güncelleme

TÜYAP Genel Müdür Yardımcısı Server Seçer: - "Eskişehir'de bugüne kadar yaptığımız fuarlarda büyük ziyaretçi sayıları elde ettik. Bu yıl sonunda 500 bin ziyaretçi sayısını yakalayacağız. 2020 yılında ise yaklaşık 600 bin ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedefliyoruz" - "2020 yılında Eskişehir'de 11 fuar gerçekleştirilecek. Neredeyse her ay bir fuar olacak. Eskişehir, fuarlar kenti oldu"

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) tarafından hayata geçirilen ETO-TÜYAP Fuar Merkezi'nde bu yıl gerçekleştirilecek fuarlarda 500 bin, 2020'deki etkinliklerde ise 600 bin ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedefliyor.

ETO-TÜYAP Fuar Merkezi, 11 Aralık 2018'de ilk kez kapılarını açtığı "Eskişehir Kitap Fuarı"nda 90 bin kişiyi ağırladı.

Daha sonra gerçekleştirilen "Ev'leniyoruz", "Mobilya", "Kozmetik ve Kişisel Bakım" fuarlarında 50 bin, "2019 Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistiği Fuarı" kapsamında ise 80 bin kişinin ziyaret ettiği ETO-TÜYAP Fuar Merkezi, düzenlenecek "Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri", "Hobi, Spor ve Hediyelik Eşya", "İnşaat, İnşaat Teknolojileri, İnşaat Malzemeleri" ve "Kitap" fuarları ile 2019 yılı etkinliklerini tamamlayacak.

Söz konusu fuarlarla 2019 yılında 500 bin kişiyi Eskişehir'de ağırlamayı planlayan TÜYAP, 2020 yılında gerçekleştireceği 10 fuarda ise 600 bin ziyaretçi sayısına ulaşmayı planlıyor.

TÜYAP Genel Müdür Yardımcısı Server Seçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ETO-TÜYAP Fuar Merkezi'nin 2019 yılında başarısını sürdürdüğünü belirterek, Anadolu'da benzer fuarlar içinde hem katılım hem de ziyaretçi anlamında çok başarılı olduklarını söyledi.

ETO-TÜYAP Fuar Merkezi'nin kapılarını Eskişehir Kitap Fuarı ile açtıklarını anımsatan Seçer, şöyle konuştu:

"Evlilik Hazırlıkları, Kozmetik ve Mobilya Fuarı'nı gerçekleştirdik. Bu fuarlar çok coşkulu geçti. Kitap Fuarı'nda yaklaşık 90 bin, diğer fuarda ise yaklaşık 50 bin ziyaretçiyi ağırladık. Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı'nda ise yaklaşık 80 bin ziyaretçi sayısına ulaştık. Bu rakamlar Anadolu'daki diğer fuarlarla karşılaştırıldığında iyi sayılardır. Fuarlarımıza Eskişehir dışından, Afyonkarahisar, Kütahya, Bilecik, Uşak, Manisa, Bolu, Bursa, Ankara, Konya ve Antalya'dan ziyaretçiler geliyor."

Seçer, 4-8 Eylül'de Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri, 24 Ekim'de Hobi, Spor ve Hediyelik Eşya, kasım ayında İnşaat, İnşaat Teknolojileri, İnşaat Malzemeleri, aralık ayında ise Kitap Fuarı'nı düzenleyeceklerini bildirdi.

- "Eskişehir fuarlar kenti oldu"

2020 yılı ocak ayında Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı'nı yapacaklarını anlatan Seçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha sonra Evlilik Hazırlıkları, Kozmetik ve Dekorasyon Fuarı'nı gerçekleştireceğiz. Mart ayında da Endüstri Fuarı'nı yapacağız. Bu fuar havacılık, makine sanayi, beyaz eşya ve otomotiv sanayi gibi bütün sektör kümelenmelerinin yer aldığı buluşma olacak. Nisan ayında da Raylı Sistemler Fuarı'nı farklı bir firma yapacak. Bu çok önemli bir fuardır. Yine nisan ayında Mobilya Fuarı yapacağız. 2020 yılında Eskişehir'de 11 fuar gerçekleştirilecek. Neredeyse her ay bir fuar olacak. Eskişehir, fuarlar kenti oldu."

Seçer, fuarlar sayesinde TÜYAP olarak Eskişehir'in turizmine katkı sağladıklarını vurguladı.

- "Yıl sonunda 500 bin ziyaretçi sayısını yakalayacağız"

Fuar turizminin diğer turizm dallarına göre 8 kat fazla ekonomik katkısının olduğuna işaret eden Seçer, şunları kaydetti:

"Fuara gelen iş insanı iyi bir otelde kalır, iyi bir restoranda yemek yer, kente özgü hatıra eşyaları alır. Bu da Eskişehir ekonomisi için çok önemlidir. Eskişehir'de fuar turizmi her geçen gün büyüyecek. Eskişehir'de bugüne kadar yaptığımız fuarlarda büyük ziyaretçi sayıları elde ettik. Bu yıl sonunda 500 bin ziyaretçi sayısını yakalayacağız. 2020 yılında ise yaklaşık 600 bin ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedefliyoruz."

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eskişehir ETO-TÜYAP Fuar Merkezi TÜYAP ziyaretçi

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