Fuar turizminde Eskişehir'in yıl sonu hedefi 500 bin ziyaretçi

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) tarafından hayata geçirilen ETO-TÜYAP Fuar Merkezi'nde bu yıl gerçekleştirilecek fuarlarda 500 bin, 2020'deki etkinliklerde ise 600 bin ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedefliyor.

ETO-TÜYAP Fuar Merkezi, 11 Aralık 2018'de ilk kez kapılarını açtığı "Eskişehir Kitap Fuarı"nda 90 bin kişiyi ağırladı.

Daha sonra gerçekleştirilen "Ev'leniyoruz", "Mobilya", "Kozmetik ve Kişisel Bakım" fuarlarında 50 bin, "2019 Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistiği Fuarı" kapsamında ise 80 bin kişinin ziyaret ettiği ETO-TÜYAP Fuar Merkezi, düzenlenecek "Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri", "Hobi, Spor ve Hediyelik Eşya", "İnşaat, İnşaat Teknolojileri, İnşaat Malzemeleri" ve "Kitap" fuarları ile 2019 yılı etkinliklerini tamamlayacak.

Söz konusu fuarlarla 2019 yılında 500 bin kişiyi Eskişehir'de ağırlamayı planlayan TÜYAP, 2020 yılında gerçekleştireceği 10 fuarda ise 600 bin ziyaretçi sayısına ulaşmayı planlıyor.