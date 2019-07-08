Fuarcılıkta 2020 yılında yüzde 25 büyüme hedefleniyor

MUSTAFA BİKEÇ - Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği (TFYD) Başkan Yardımcısı İlhan Ersözlü, yıl sonuna kadar fuarlara yurt dışından yaklaşık 1 milyon ziyaretçinin gelmesinin beklendiğini ifade ederek, "Bu alanda önümüzdeki yıl da yüzde 20-25 civarında bir büyüme hedefliyoruz." dedi.

Ersözlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de fuarların her geçen gün büyüdüğünü ve yılda 500 civarında fuar düzenlendiğini söyledi.

Fuarcılıktaki büyümenin sektörlere ve şehir ekonomilerine katkılar sağladığını vurgulayan Ersözlü, "Türkiye'de 220'nin üzerinde fuar şirketi var. 46 farklı sektöre yönelik fuarlar hazırlanıyor." bilgisini paylaştı.

Türkiye'de en fazla fuarın tarım alanında yapıldığını, bunu inşaat, ısıtma, soğutma ve havalandırma sektörlerinin takip ettiğini aktaran Ersözlü, kitap ve eğitim konularında da yoğun fuarlar düzenlendiğini dile getirdi.

Ersözlü, Türkiye'de fuarcılığın merkezinin İstanbul olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Şu an Türkiye'nin dünya fuarcılık pazarından aldığı pay yüzde 1,5 fakat önümüzdeki 10 yılda daha yüksek oranlara ulaşacaktır. Türkiye'de fuarlar büyüyor, gelişiyor. Fuar alanları, yerleri, salonları, yatırımları gelişiyor. En fazla fuar düzenlenen iller İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa. Türkiye çok önemli konularda fuarlar hazırlıyor. Mobilya, ev tekstili, plastik, metal işleme makineleri, tarım makineleri, mermer konularında Türkiye dünyanın en önemli fuarlarına ev sahipliği yapıyor."