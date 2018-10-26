Fuardaki blok mermerlerin tamamına yakını 2 günde satıldı

Dördüncüsü düzenlenen Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nda sergilenen blok mermerlerin tamamına yakınının satıldığı bildirildi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ile Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneğinin (MADSİAD) iş birliğiyle düzenlenen ve katılımcı firmaların en kaliteli ve seçkin ürünlerini sergilediği Türkiye'de konusunda tek ihtisas fuarı olan blok mermer fuarı ilgi görmeye devam ediyor.

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk yılında 550 blok mermerin yer aldığı fuarın dört yılın sonunda 5 kat büyüyerek tonu 250 dolardan 4 bin dolara kadar değişen, toplam değeri yaklaşık 20 milyon dolar olan ve 2 bin 500 blok mermerin sergilendiği marka fuar haline geldiğini belirtti.

Ersözlü, fuar kapsamında alım heyetleri organize ettiklerini ve yaklaşık 40 ülkeden bine yakın yabancı alıcının geldiğini belirterek şunları kaydetti:

"Fuar adeta yabancı ziyaretçi akınına uğradı. Sektör ticaretinin hareketli olduğu Çin ve Hindistan başta olmak üzere 40 ülkeden bine yakın iş insanını ağırlayan Bursa 4. Uluslararası Blok Mermer Fuarı ilk iki gününde hedefini yakaladı. Sergilenen blok mermerlerin neredeyse tamamına yakını ilk iki günde satıldı. Bu açıdan fuar yüzleri güldürmeye devam ediyor. Türkiye'nin hemen hemen her bölgesindeki ocaklardan çıkarılan farklı renk ve desendeki en kaliteli ve seçkin blokların yanı sıra İtalya ve Bulgaristan mermerinin de sergilendiği fuar oluşturduğu iş hacmiyle sektör ihracatına ve rekabetçiliğine güç katıyor."

İlhan Ersözlü, fuarın yarın 18.30'a kadar açık olacağını sözlerine ekledi.

