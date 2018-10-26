FİNANS

Fuardaki blok mermerlerin tamamına yakını 2 günde satıldı

FİNANS HABERLERİ  | 26.10.2018 11:47 | Son Güncelleme

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü: - "Sektör ticaretinin hareketli olduğu Çin ve Hindistan başta olmak üzere 40 ülkeden bine yakın iş insanını ağırlayan Bursa 4. Uluslararası Blok Mermer Fuarı, ilk iki gününde hedefini yakaladı. Sergilenen blok mermerlerin neredeyse tamamına yakını ilk 2 günde satıldı"

Dördüncüsü düzenlenen Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nda sergilenen blok mermerlerin tamamına yakınının satıldığı bildirildi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ile Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneğinin (MADSİAD) iş birliğiyle düzenlenen ve katılımcı firmaların en kaliteli ve seçkin ürünlerini sergilediği Türkiye'de konusunda tek ihtisas fuarı olan blok mermer fuarı ilgi görmeye devam ediyor.

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk yılında 550 blok mermerin yer aldığı fuarın dört yılın sonunda 5 kat büyüyerek tonu 250 dolardan 4 bin dolara kadar değişen, toplam değeri yaklaşık 20 milyon dolar olan ve 2 bin 500 blok mermerin sergilendiği marka fuar haline geldiğini belirtti.

Ersözlü, fuar kapsamında alım heyetleri organize ettiklerini ve yaklaşık 40 ülkeden bine yakın yabancı alıcının geldiğini belirterek şunları kaydetti:

"Fuar adeta yabancı ziyaretçi akınına uğradı. Sektör ticaretinin hareketli olduğu Çin ve Hindistan başta olmak üzere 40 ülkeden bine yakın iş insanını ağırlayan Bursa 4. Uluslararası Blok Mermer Fuarı ilk iki gününde hedefini yakaladı. Sergilenen blok mermerlerin neredeyse tamamına yakını ilk iki günde satıldı. Bu açıdan fuar yüzleri güldürmeye devam ediyor. Türkiye'nin hemen hemen her bölgesindeki ocaklardan çıkarılan farklı renk ve desendeki en kaliteli ve seçkin blokların yanı sıra İtalya ve Bulgaristan mermerinin de sergilendiği fuar oluşturduğu iş hacmiyle sektör ihracatına ve rekabetçiliğine güç katıyor."

İlhan Ersözlü, fuarın yarın 18.30'a kadar açık olacağını sözlerine ekledi.

PARTNERSaat 22.20'de mutlaka seks yapın işte inanılmaz nedeni!Saat 22.20'de mutlaka seks yapın işte inanılmaz nedeni!
Westalife AVM'nin yatırım ortaklarından önemli açıklamalarWestalife AVM'nin yatırım ortaklarından önemli açıklamalar
Katar Havayolları İstanbul'a kabin görevlisi alımına geliyorKatar Havayolları İstanbul'a kabin görevlisi alımına geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
blok mermer Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı ihracat satıldı Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni trafik cezaları

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni trafik cezaları

Çalışanlara önemli uyarı! Emeklilik için ocak ayını bekleyin

Çalışanlara önemli uyarı! Emeklilik için ocak ayını bekleyin

Emniyetten 'start-stop' özellikli araçlara ilişkin açıklama

Emniyetten 'start-stop' özellikli araçlara ilişkin açıklama

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İndirim kampanyası için el sıkışıp 'Dost düşman alışveriş görsün' dediler

İndirim kampanyası için el sıkışıp 'Dost düşman alışveriş görsün' dediler

Westalife AVM'nin yatırım ortaklarından önemli açıklamalar

Westalife AVM'nin yatırım ortaklarından önemli açıklamalar

Katar Havayolları İstanbul'a kabin görevlisi alımına geliyor

Katar Havayolları İstanbul'a kabin görevlisi alımına geliyor

Hepsiburada, ‘Kargom Burada’ uygulamasını başlattı  

Hepsiburada, ‘Kargom Burada’ uygulamasını başlattı  

Bitkisel üretim tahminleri tahıllarda yüzde 4.2 düştü

Bitkisel üretim tahminleri tahıllarda yüzde 4.2 düştü

Taiwan Cement OYAK Çimento’nun yüzde 40’ın aldı

Taiwan Cement OYAK Çimento’nun yüzde 40’ın aldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.