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Fuat Oktay: 2022 yılında işsizliği yüzde 9,8'e indirmeyi hedefliyoruz

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2019 18:18 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Yeni Ekonomi Programı'na göre önümüzdeki üç yılda istihdamı 3,2 milyon kişi artırarak 2022 yılında işsizliği yüzde 9,8'e indirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Nursima ÖZONUR- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Yeni Ekonomi Programı'na göre önümüzdeki üç yılda istihdamı 3,2 milyon kişi artırarak 2022 yılında işsizliği yüzde 9,8'e indirmeyi hedefliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2'nci bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülmeye başlandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın hazırladığı 2020 yılı bütçe kanun tasarısının sunumunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptı. Oktay, bütçe sunumu öncesinde Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Barış Pınarı Harekatı gerek sahada gerek diplomatik çerçevede başarıyla sonuçlanmıştır. Ülkemizin haklı mücadelesinde, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere TBMM'ye, Mehmetçiklerimize, Suriye Milli Ordusu'na, operasyonun ilk gününden beri ordumuza destek veren aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.
'İŞSİZLİK ORANININ YÜZDE 11,8'E GERİLEMESİ BEKLENMEKTEDİR'
Oktay, 2020 yılında hedeflenen yüzde 5'lik büyüme ile birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanma ve bunun sonucunda iş gücüne katılım ve istihdam oranlarında iyileşme kaydedilmesinin öngörüldüğünü belirtip, şöyle konuştu:
"İstihdama yönelik olarak iktisadi güven ortamının güçlenmesi sonucunda ertelenmiş yatırımların hayata geçirilmesi ve üretimdeki artışla birlikte, istihdam teşviklerinin etkili bir biçimde uygulanmaya devam edilmesinin yanı sıra iş gücü piyasasına yönelik yapısal adımlar atılacaktır. Bu çerçevede, iş gücü piyasasının deneme süresi, denkleştirme süresi, kısmi süreli çalışma konularında taraflar arasındaki mutabakatla esnekleştirilmesi öngörülmektedir. Ayrıca istihdam teşviklerinin ihtiyaçlara göre yeniden tasarlanarak hayata geçirilmesi, kadınların çalışma hayatına girişini kolaylaştıracak ve kadın istihdamını artıracak esnek çalışma olanaklarının artırılması, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, çocuk bakım hizmetleri ve ihtiyaca göre belirlenmiş mesleki eğitim programlarının hayata geçirilmesi, gençlerin iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun ve beceri temelli mesleki eğitim programlarına dahil edilmesi suretiyle genç işsizliğinin azaltılması sağlanacaktır. Bütün bunların sonucunda 2020 yılında 2019 yılına göre istihdamın 1 milyon 52 bin kişi artması, işsizlik oranının ise yüzde 11,8'e gerilemesi beklenmektedir. Yeni Ekonomi Programına göre önümüzdeki üç yılda istihdamı 3,2 milyon kişi artırarak 2022 yılında işsizliği yüzde 9,8'e indirmeyi hedefliyoruz."
'ENFLASYONUN 2020 YILINDA 8,5'E DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ'
Oktay, enflasyonun kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indirilmesinin temel hedef olduğunu söyleyerek, "Enflasyon oranlarının aşağı yönlü hareket etmesiyle birlikte risk primleri düşürülecek, uzun vadeli finansman kaynakları geliştirilecek, böylece ekonomik ve finansal istikrar güçlendirilecektir. Enflasyonun 2020 yılında yüzde 8,5'e, 2022 yılında ise yüzde 4,9'a düşmesini beklemekteyiz. 2020 yılında da finansal istikrarın güçlendirilmesi, tasarrufların artırılması ve böylece dış finansmana bağımlılıktan kaynaklanan kırılganlıkların azaltılması hedeflenmektedir" dedi.
'BÜTÇE ÖDENEKLERİ YÜZDE 14 ARTMAKTADIR'
2020 yılı bütçesinin, AK Parti hükumeti tarafından hazırlanan 18'inci bütçe olduğunu belirten Oktay, "2020 yılı bütçe ödenekleri 2019 yılına göre yüzde 14 artmaktadır. Bu artış yaklaşık 134,5 milyar TL'ye tekabül etmekte olup, başlıca 4 harcama kalemindeki artıştan kaynaklanmaktadır. 2020 Yılında Merkezi Yönetim Bütçe gelirlerinin yüzde 10,3 artışla 956,6 milyar TL, vergi gelirlerinin yüzde 17,5 oranında artarak 784,6 milyar TL, vergi dışı gelirlerin ise 172 milyar TL’ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2020 yılı Bütçesi de önceki yıllarda olduğu gibi bir hizmet bütçesi olacaktır. Bütçedeki kaynaklarımız büyük ölçüde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetlerin karşılanmasında kullanılacaktır. Faiz ödemelerinin bütçe içindeki payı azalırken vatandaşa hizmet olarak gidecek ödemelerin payının artması sağlanacaktır" diye konuştu.
'BİRİKEN FON TUTARI 7,3 MİLYAR TL'YE ULAŞMIŞTIR'
Oktay, yurt içi tasarrufların artırılması yoluyla sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlamanın hedeflendiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Bildiğiniz üzere bu amaçla attığımız adımlardan birisi de 2013 yılı itibarıyla geçiş yaptığımız Bireysel Emeklilik Sisteminde Doğrudan Devlet Katkısı Sistemidir. 2020 yılında Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında bütçeden aktarılacak devlet katkısı tutarının 5,1 milyar TL'ye ulaşmasını öngörüyoruz. Böylece 2020 yılı sonunda bütçeden karşılanan toplam devlet katkısı tutarı 25,6 milyar TL'ye ulaşmış olacaktır. Bireysel emeklilik sistemindeki katılımcı sayısı 2019 Ekim ayı itibarıyla 6,8 milyon kişiye, birikmiş fon tutarı ise devlet katkısı dahil 108,8 milyar TL'ye ulaşmıştır. 2017 yılında yürürlüğe koyduğumuz otomatik katılım sistemi ile bireysel emekliliğin kapsamının genişletilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda 2019 Ekim ayı itibarıyla otomatik katılım sistemindeki katılımcı sayısı 5,3 milyon kişiye, biriken fon tutarı ise 7,3 milyar TL'ye ulaşmıştır."

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