Fulya'nın okulu da fidanla buluşturuldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla ilkokul öğrencisi Fulya Işık'ın okulunun bahçesine fidan dikme isteği yerine getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Abdurrahim Karakoç İlkokulu'nun 3. sınıf öğrencisi Fulya Işık'ın yazdığı mektubu annesi Twitter'dan paylaşarak, taleplerinin Pakdemirli'ye ulaşmasını sağladı.

Okulun bahçesindeki ağaçsız alana fidan dikmek isteğinde bulunan Fulya ve arkadaşlarına Pakdemirli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan "Tabii ki isteğinizi yerine getireceğiz. Her bir fidan yeni bir gelecektir. Gelecek de sizlersiniz." ifadeleriyle yanıt verdi.

Bakan Pakdemirli'nin talimatı sonrası fidanlar okula ulaştırıldı. Okul bahçesinde 72 fidan dikilebilecek alan tespit edildi. Fidan dikimine görüntülü konuşmayla eşlik eden Pakdemirli'ye öğrenciler teşekkür etti.

- 100 bin fidan toprakla buluştu

Bu arada, geçen yıl sonbaharda başlatılan "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" kampanyası kapsamında okul bahçelerine 10 milyon fidan dikildiğini belirten Pakdemirli, "Milli Mücadelemizin 100. yılına girdiğimiz 2019 yılında geçtiğimiz günlerde İstanbul, Samsun, Amasya, Sivas, Erzurum ve Ankara'da 100 bin fidanı toprakla buluşturduk." değerlendirmesinde bulundu.

