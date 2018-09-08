İZMİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hedeflerinin, Türkiye'yi turizm alanında insan kaynağı ihraç eden ülke sınıfına getirmek olduğunu belirterek, "Bizim en değerli silahımız insan kaynağımız olmalı ve onu da en üst seviyeye, en kaliteli seviyeye getirip dünyadan futbolcu gibi yöneticilerimizin transfer edilmesini sağlamamız lazım. Biz bu doğrultuda bu politikalar hazırlıyoruz." dedi. Bakan Ersoy, İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve Deniz Ticaret Odası üyeleriyle İZTO'da sektör toplantısında bir araya gelerek sektörün sorunlarını ve taleplerini dinledi. Göreve başladığında yatırımı yavaşlatan projelerin dosyalarını incelemek üzere istediğini anlatan Ersoy, "Sadece İzmir'deki projeler değil Türkiye genelinde eğer hukuki bir gerekçe yok ise bundan sonra bakanlık tarafından yapılan tahsislerin uzatılma işlemini durduracağız artık. Bizim gerçek yatırımcılara ihtiyacımız var. Hakkını kullanmayan süreci uzatan yatırımcılara daha fazla süre tanımayı düşünmüyoruz. Tabii hukuki bir gerekçe varsa veyahut bakanlığımızdan kaynaklanan mesele varsa ayrı." dedi.

Bakan Ersoy, altyapı sorunlarının belediyelere ait olduğunu anımsatarak, turizm alanlarındaki altyapı projelerine bakanlık olarak destek olduklarını söyledi. - "İzmir'i doğru projelerle hakkettiği yere getireceğiz" Ersoy, İzmir'de kongre merkezi yapılması yerine kongre vadisi oluşturulması gerektiğini, bu konuda belediyeye destek verebileceklerini ifade etti. Turizmcilerin teşvik taleplerine ilişkin Bakan Ersoy, teşvikin taşıma suyla değirmen döndürmeye benzeterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İzmir'in kendine ait çok güzel değerleri var. Turizmde önü en açık şehirlerden biri İzmir ve çevresi. Biraz özgüveni de olmalı, değerlerinizin de farkında olmalısınız. Doğru projeler ve planlamalarla İzmir çok çok daha iyi yere gelecek. Biz de ön ayak olacağız bazı projelere. 5 yıl içerisinde gelen turist sayısını minimum 2 katına çıkarmak gibi bir hedef koyuyorum ben burada ve bunu hep beraber gerçekleştireceğiz. Bunun da yöntemi teşvik olmayacak. Bizim size vereceğimiz 3 dolarlık kişi başı teşvikle turizm kurtulacaksa dünyanın her yerinde turizm cennetleri yaratırsınız. Kurtuluş sizin doğru planlarla, projeler şehrinizi geliştirmenizde yatıyor. Doğru proje, planlarla doğru yatırımcıları çekerseniz inanın bana, kovsanız bile o turist gelir. Bugün İspanya'da Barcelona'da olduğu gibi, adamlar turisti resmen kovuyorlar ve alenen yapıyorlar. Hala turist patlaması yaşıyor. İnanın bana bu işin sırrı teşvik değil. 30 dolarlık teşvik orman yangını olduğu zaman motivasyon olsun diye verilmiş, orman yangınını musluk suyuyla söndürmek gibi bir şey. 2016-2017'de motivasyon gerekiyordu o amaçla verilmiş bir teşviktir ama turizmin kurtuluşu değildir. Bence sektör olarak bu inancımızdan vazgeçmemiz lazım. Gecelik 3 dolarlık teşviklerle turizm de transport da havacılık da kurtulmaz. Biz sizlerle birlikte doğru proje ve planlar yapacağız, şehri hak ettiği yere getireceğiz."

Bakan Ersoy, yeni sistemde hızı esas aldıklarını aktararak bakanlıklar arasındaki koordinasyonların bir şirket kadar hızlı olduğunun altını çizdi. - Türkiye'nin tanıtımı Türkiye'nin 2019 yılı tanıtım politikalarında ciddi yapılanmaya gittiklerini aktaran Bakan Ersoy, "Türkiye'nin kültürel, sanatsal ve arkeolojik değerleri bizim tanıtımdaki en önemli silahlarımız olacak çünkü bunlar rakipsiz ve kopyalanamaz değerler. Bununla rekabet edecek bollukta tarihi eser ve bölge yok. Biz kopyalanamayacak bir silah olarak bunu kullanmaya karar verdik. 2019 tanıtımlarında bunları çok daha fazla göreceksiniz." diye konuştu. Ersoy, mevcut müzelerin rehabilite edilmesi ve amacına uygun işletilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirterek, müze giriş fiyatlarına yapılan zamlarda Türk ziyaretçileri koruduklarını, bunun için de müze kartın devrede olduğunu söyledi. - Yöneticilerimizin transfer edilmesini sağlamamız lazım" Türkiye'yi otel sektöründe nitelikli çalışan insan ihraç edebilir hale getirmeyi istediklerini aktaran Bakan Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim hedefimiz Türkiye'yi bir süre sonra turizm alanında insan kaynağı ihraç eden ülke sınıfına getirmemiz lazım. Türkiye dünyanın en iddialı turizm sayılarını hedefleyen bir ülke, böyle bir niyetiniz varken sizin başarılı olmanız için bırakın içerideki ihtiyacınızı içeriden karşılamayı ihraç eder konuma gelmeniz lazım. Bizim en değerli silahımız insan kaynağımız olmalı ve onu da en üst seviyeye, en kaliteli seviyeye getirip dünyada futbolcu gibi yöneticilerimizin transfer edilmesi sağlamamız lazım. Biz bu doğrultuda bu politikalar hazırlıyoruz. Ekim ayındaki sunumda bunları da göreceksiniz." - "Türkiye'nin ilk kruvaziyer fuarına talibiz" İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Türkiye'nin turizm alanında dünyadaki emsallerine göre en fazla yatırım yapan, kolaylık gösteren ülkelerin başında geldiğini ifade etti. İZTO Başkanı Mahmut Özgener ise İzmir'in şehir turizminin geliştirilmesi ve turistlerin kalış sürelerini uzatabilmek amacıyla çok boyutlu projeler yürüttüklerini aktararak oda bünyesinde turizm müdürlüğü kurduklarını söyledi.