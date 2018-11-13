FİNANS

Futbolseverler karşılaşmaları GollerCepte'den takip ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 13.11.2018 12:35 | Son Güncelleme

Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında atılan toplam 27 gol, 407 bin kez izlenirken sarı-kırmızılıları Kayserispor karşısında 1-0 öne geçiren gol, 73 bin kez takip edildi

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında atılan 27 gol, 407 bin kez izlendi. Uygulamanın en çok takip edilen karşılaşması ise Kayserispor-Galatasaray maçı oldu.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, taraftar uygulaması GollerCepte'de Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasının en popüler golü Galatasaray'ın yıldızı Henry Onyekur'dan geldi. Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında atılan toplam 27 gol, 407 bin kez izlenirken sarı-kırmızılıları Kayserispor karşısında 1-0 öne geçiren gol, 73 bin kez takip edildi.

Verilen bilgiye göre, geçen sezon toplamda 11 milyon 350 bin videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da Kayserispor-Galatasaray maçı oldu. 3-0 konuk ekibin galibiyetiyle tamamlanan mücadeleyi uygulama üzerinden 153 bin kişi izledi.

Uygulama üzerinden Süper Lig'in 12. haftasındaki karşılaşmalar gol ve özetleriyle 434 bin kişi tarafından takip edilirken, Süper Lig maçları dışında uygulamanın en çok takip edilen videosu "Gignac uzun mesafeden avladı!" oldu. Bu video, uygulama üzerinden 2 bin kişi tarafından izlendi.

Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte, futbolseverleri Avrupa'nın en önemli ligleri ile de buluştururken, uygulama, Almanya Bundesliga, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1 ve İngiltere Premer Lig’in de 4-5 dakikalık maç özetlerini yayınlıyor.

PARTNERYılana karşı ölüm savaşı!Yılana karşı ölüm savaşı!
Hürriyet Emlak istihdam sayısını artırmaya devam ediyor Hürriyet Emlak istihdam sayısını artırmaya devam ediyor 
ÇİB uyardı : İran’dan çelik ithalatı 10 ayda beş kat arttıÇİB uyardı : İran’dan çelik ithalatı 10 ayda beş kat arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
GollerCepte Turkcell

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran matematik sorusu! 'Bir çikolata ve bir sakızın fiyatı 11 liraysa...'

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran matematik sorusu! 'Bir çikolata ve bir sakızın fiyatı 11 liraysa...'

SGK'dan müjde! Emekli aylıkları 5 gün içinde yatacak

SGK'dan müjde! Emekli aylıkları 5 gün içinde yatacak

Vatandaş akın etti! İki günde 1 aylık otomobil satıldı

Vatandaş akın etti! İki günde 1 aylık otomobil satıldı

Akaryakıtta nakit ödemeye fiyat avantajı talebi

Akaryakıtta nakit ödemeye fiyat avantajı talebi

Sıfır otomobiller 30 bin lira ucuzladı, ikinci eli vurdu!

Sıfır otomobiller 30 bin lira ucuzladı, ikinci eli vurdu!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hürriyet Emlak istihdam sayısını artırmaya devam ediyor 

Hürriyet Emlak istihdam sayısını artırmaya devam ediyor 

ÇİB uyardı : İran’dan çelik ithalatı 10 ayda beş kat arttı

ÇİB uyardı : İran’dan çelik ithalatı 10 ayda beş kat arttı

TUSAŞ Bahreyn International Airshow'a T625 ile katılıyor

TUSAŞ Bahreyn International Airshow'a T625 ile katılıyor

Bebe-çocuk konfeksiyonu sektöründe yeni proje başlıyor

Bebe-çocuk konfeksiyonu sektöründe yeni proje başlıyor

Toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında yüzde 8.1 arttı

Toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında yüzde 8.1 arttı

Tavuk yumurtası üretimi Eylül'de 1.6 milyar adete yükseldi

Tavuk yumurtası üretimi Eylül'de 1.6 milyar adete yükseldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.