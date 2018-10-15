FİNANS

FuzulEv, 1453 Engeliler Spor Kulübü İle sponsorluk anlaşması yeniledi

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2018 12:44 | Son Güncelleme

FuzulEv, mavi beyazlı takımın Tekerlekli Sandalye Bölgesel Basketbol Ligi ana sponsorluğunu bir sezon daha uzattı

İSTANBUL (AA) - FuzulEv, Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi'nde mücadele eden 1453 Engelliler Spor Kulübü ile bir yıllık sponsorluk anlaşmasını yeniledi.

FuzulEv açıklamasına göre, Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi'nde mücadele eden 1453 Engelliler Spor Kulübü ile bir yıllık anlaşma imzalayan FuzulEv, mavi beyazlı takımın Tekerlekli Sandalye Bölgesel Basketbol Ligi ana sponsorluğunu bir sezon daha uzattı.

Yenilenen anlaşma kapsamında, mavi beyazlı takım önümüzdeki sezon bir kez daha FuzulEv desteğiyle Tekerlekli Sandalye Bölgesel Basketbol liginde mücadele edecek. 1453 Engelliler Spor Kulübü iç ve dış saha maçlarında göğsünde FuzulEv yazılı formayı terletmeye devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal, 1453 Engelliler Spor Kulübünü desteklemelerinin kendileri için ayrı bir önem taşıdığını vurguladı.

Sporun geniş kitlelere ulaşma ve insanların hayatına dokunma gücünün FuzulEv olarak kendi vizyonlarıyla birebir örtüştüğünü belirten Akbal, "Amacımız tek bir takım veya tek bir alanı sahiplenmek değil, daha bütünsel bir stratejiyle ilerlemek. Sponsorluk anlaşmalarının rakamsal değerinden çok anlamına ve hedefine odaklanıyoruz. 1453 Engelliler Spor Kulübü ile daha önceki sezonda gerçekleştirdiğimiz anlaşmadan büyük mutluluk ve gurur duyduk. Türk sporunu desteklemek ve sektöre örnek teşkil etmek adına sponsorluğumuzu yenileme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Herkesi 1453 Engelliler Spor Kulübünün yanında yer almaya davet eden Akbal, ‘"Ülkemizde dayanışma oldukça başarının gelmesi de kaçınılmaz olacaktır. 1453 Engelliler Spor Kulübüne 2017-2018 sezonunda başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERDuvarını tamir etmek isterken... Çıkanlar şoke ettiDuvarını tamir etmek isterken... Çıkanlar şoke etti
İzinsiz yabancı işçi çalıştıran firmaya 78 bin lira cezaİzinsiz yabancı işçi çalıştıran firmaya 78 bin lira ceza
Dünyanın en fazla mülteci ağırlayan ülkesi TürkiyeDünyanın en fazla mülteci ağırlayan ülkesi Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fuzulev

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Turizm devi Alkoçlar konkordato istedi!

Turizm devi Alkoçlar konkordato istedi!

Elektrik faturalarında yeni dönem

Elektrik faturalarında yeni dönem

GSM şirketlerinden 'enflasyonla mücadeleye' destek

GSM şirketlerinden 'enflasyonla mücadeleye' destek

Albayrak: Kötü dönemi geride bıraktık

Albayrak: Kötü dönemi geride bıraktık

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzinsiz yabancı işçi çalıştıran firmaya 78 bin lira ceza

İzinsiz yabancı işçi çalıştıran firmaya 78 bin lira ceza

Dünyanın en fazla mülteci ağırlayan ülkesi Türkiye

Dünyanın en fazla mülteci ağırlayan ülkesi Türkiye

Ekmeğin fiyatını indirdi, işleri yüzde 40 arttı

Ekmeğin fiyatını indirdi, işleri yüzde 40 arttı

Kilim Mobilya'dan "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na destek

Kilim Mobilya'dan "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na destek

Hava yollarındaki tazminatlar için 'Türk lirası' çağrısı

Hava yollarındaki tazminatlar için 'Türk lirası' çağrısı

İşsizlik oranı Temmuz döneminde yüzde 10.8 oldu (2)

İşsizlik oranı Temmuz döneminde yüzde 10.8 oldu (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.