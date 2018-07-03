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FuzulEv "yılın şirketi" seçildi

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 10:11 | Son Güncelleme

FuzulEv, Yılın Starları Ödül Töreni'nde "Türkiye'de Yılın Şirketi" ödülüne laik görüldü

İSTANBUL (AA) - FuzulEv, Ekonomi dergisi Ekovitrin tarafından "Yılın Starları Ödül Töreni" kapsamında "Türkiye'de Yılın Şirketi" ödülüne değer bulundu.

FuzulEv'den yapılan açıklamaya göre, her yıl geleneksel olarak düzenlenen törenin 17'ncisi Wow İstanbul Convention Center'da gerçekleştirildi.

İş, siyaset, bürokrasi ve eğitim dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren törende, Kamuran Abacıoğlu, Şeref Özata, Bilal Koçak, Ali Coşkun, Kemal Şahin, Ömer Bolat, Cemal Yangın, Dr. Dursun Altınışık, Babürhan Cörüt ve Tümay Mercan'dan oluşan jürinin titiz çalışmayla belirlendiği ödüller sahiplerini buldu. Bu önemli çalışmada yer bulan FuzulEv "Türkiye'de Yılın Şirketi" ödülüne laik görüldü.

Ödülü almak için sahneye çıkan FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin en saygın ekonomi yayınlarından biri olan Ekovitrin dergisinin düzenlendiği bu gecede siz değerli dostlarımıza bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çalışmalarımızı takdir eden ve bizleri bu ödüle laik gören değerli jüri üyelerine teşekkür ederim. Bu ödülü FuzulEv ailesi adına alıyorum. Şüphesiz ki onların özverili çalışmalarıyla sizlerin takdirini kazanıyoruz ve her geçen gün başarı ivmemiz yükselmeye devam ediyor. Bu ödüller gelecekteki çalışmalarımız için bize hem daha büyük sorumluluk hem de önemli bir görev yüklemektedir. Bu bilinç ile ülkemize ve halkımıza daha iyi hizmet vermek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

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